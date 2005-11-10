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Njie è on fire, dopo Vanoli ha stregato anche Potter. E a febbraio sarà tutto della Fiorentina

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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 06:38Serie A
10.11.2026 06:38Serie A
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Quello contro la Juventus è stato il terzo gol consecutivo per lo svedese, chiamato per la prima volta in Nazionale maggiore
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Alieu Njie si è preso la Fiorentina. Dopo un avvio di stagione in sordina, il talento svedese ha finalmente cambiato marcia e adesso sembra non volersi più fermare. I numeri delle ultime tre partite parlano chiaro: contro Atalanta, Sassuolo e Juventus ha messo a referto tre gol e due assist, trasformandosi in una delle rivelazioni del momento in casa viola. Un'esplosione che lo proietta tra i giovani più incisivi della Serie A visto che tra i calciatori con almeno cinque partecipazioni al gol, infatti, soltanto il milanista Cisse è più giovane di lui. E ora Njie è pronto a far conoscere il proprio talento anche oltre i confini italiani.

Dopo Vanoli ha stregato anche Potter

Tra Njie e Vanoli un certo feeling era già scattato ai tempi di Torino, visto che fu proprio il tecnico varesino a lanciarlo in pianta stabile tra i professionisti. Un'intesa che si è rinnovata a Firenze, dove il tecnico varesino sembra ormai non poter fare a meno di lui: sette presenze da titolare su otto da quando è tornato sulla panchina viola, con Njie che ha ripagato la fiducia nel migliore dei modi. Prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno in patria, tanto da convincere il CT Potter a convocarlo per la prima volta nella Nazionale maggiore svedese in vista delle sfide di Nations League contro Bosnia e Polonia.

Un traguardo accolto con un entusiasmo incontenibile, come raccontato dallo stesso calciatore: “Quando ho sentito il mio nome ho iniziato a saltare e urlare. Non pensavo davvero di essere chiamato, credevo al massimo di finire in una lista allargata. È una sensazione fantastica, qualcosa per cui ho lavorato a lungo. Darò tutto per la Svezia”. Un momento speciale che Vanoli vuole però accompagnare con la giusta dose di equilibrio, senza lasciare che l’euforia prenda il sopravvento: “Gli sto col fiato sul collo ogni cinque minuti ma sono felice per lui. Gli ho detto di non dimenticarsi del modo in cui è arrivato in Nazionale. Lo aspetto con i piedi per terra e la testa bassa perché ha qualità ma deve ancora lavorare".

A febbraio scatterà l’obbligo di riscatto

Chi sorride è la Fiorentina, che da febbraio potrà goderselo al 100%. In estate i viola hanno infatti prelevato Njie dal Torino con un prestito oneroso da 4 milioni di euro e l’obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, che scatterà automaticamente dopo la prima partita disputata dalla Fiorentina successivamente al 5 febbraio, indipendentemente dal fatto che questi sarà o meno in campo. Tra le squadre interessate al classe 2005 c’era anche il Crystal Palace e la sensazione è che in futuro, se il rendimento continuerà ad essere di questo spessore, la Premier League possa tornare a bussare alle porte del Viola Park.

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