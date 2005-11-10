Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Pecchia ha trovato la chiave giusta: 3 vittorie di fila. Non accadeva dal 2024

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
ieri alle 23:49Serie B
09.11.2026 23:49Serie B
Fonti preferite
L'ultima volta di una striscia simile in Serie B era stata con Stroppa in panchina. Dopo un avvio a rilento l'ex centrocampista sta plasmando una squadra che può dire la sua
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A Cremona comincia a vedersi la mano di Fabio Pecchia. Dopo un avvio a rilento infatti il tecnico che ha sostituito Marco Giampaolo dopo una manciata di giornate, sembra aver trovato la chiave giusta per rimettere in moto la squadra che ora sta risalendo la classifica agganciando il nono posto prima della seconda pausa stagionale.

Una striscia di risultati che non si vedeva da 2 anni

La vittoria sul campo del Vicenza è stata infatti la terza consecutiva dopo quelle contro Mantova e Benevento e ha permesso al club lombardo di portarsi a quota 15 punti. Come sottolineato da Cuoregrigiorosso.com, era da oltre due anni che la Cremonese non vinceva tre gare di fila. Bisogna infatti tornare a inizio 2024, quando in panchina c’era Giovanni Stroppa, che conquisto il trittico di successi contro Sampdoria, Modena e Como. Quella squadra arrivò poi in finale play off perdendo però contro il Venezia.

Articoli correlati

Immagine news 1
Cremonese, Pecchia soddisfatto: "Una partita bella, giocata con grande maturità"
Immagine news 2
Cremonese, Pecchia: "Licina sarà della gara. Vicenza squadra forte, mi aspetto un match fisico"
Immagine news 3
Cremonese, Pecchia: "Abbiamo vinto finalmente in casa, fatto il match che dovevamo fare"

Altre notizie Serie B

Ieri
Immagine news 1
23:49 Serie B
Cremonese, Pecchia ha trovato la chiave giusta: 3 vittorie di fila. Non accadeva dal 2024
Immagine news 2
23:04 Serie B
Vicenza, il presidente del CCCB: "Non è il momento dei processi. Squadra va rinforzata"
Immagine news 3
22:34 Serie BTMW
TMWSampdoria, pestone al piede per Mezzotero: le prime sensazioni inducono all'ottimismo
Immagine news 4
22:04 Serie B
Vicenza, striscione fuori dallo stadio a sostegno del mister: "Gallo non si tocca"
Immagine news 5
21:48 Serie BEsclusiva TMW
Esclusiva TMWAscoli, per D'Uffizi prima chiamata in U21. L'agente: "Tomei lo ha cambiato, spero nell'esordio azzurro"
Immagine news 6
21:29 Serie B
Continua la maledizione del Sannazzari per l'Entella: ancora zero successi interni
Immagine news 7
20:50 Serie B
Modena, che media per Montevago: viaggia al ritmo di un gol per tempo
Immagine news 8
20:34 Serie B
Niente Azerbaigian per Mezzotero: l'attaccante si infortuna con la Samp e resta a Genova
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
L’Inter annienta il Como. Chivu, che lezione a Fabregas! Milan ok, ma serve un attaccante (Tresoldi?). Juve stop con la Viola, manca un rigore. Allegri incassa la fiducia e Napoli ribolle. Via Lucca e Lang
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Zorgane può essere il piano alternativo per il centrocampo. Dodo piace ma solo a una condizione: il punto
Immagine top news n.1 Fiorentina, De Gea è un caso: il più pagato in rosa è il peggiore in Serie A. Futuro in bilico
Immagine top news n.2 La Premier bussa per Alphadjo Cisse: no del Milan al Brighton, si pensa già al rinnovo
Immagine top news n.3 Da quando il commissario tecnico fa politica? Quella di Mancini è un’uscita fuori luogo
Immagine top news n.4 Chi è Croci, il talento del 2010 di cui ha parlato oggi il ct Mancini in conferenza stampa
Immagine top news n.5 I motivi dell'esonero di Aquilani al Sassuolo: difesa shock e un attacco che ha perso incisività
Immagine top news n.6 Calò e Chiesa, stessa età ma considerazione totalmente differente da parte del CT
Immagine top news n.7 Vampeta e il videomessaggio per Ronaldinho da un locale di Rio: "Bentornato al migliore al mondo"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
APP TMW
Immagine news podcast n.1 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.3 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Longo: "Como ko? Inter superiore ma può capitare giocando ogni tre giorni"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como, ko con l'Inter ma ancora in corsa per lo Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juve, Spalletti in confusione. E Alajbegovic deve giocare"
Serie A
Immagine box news Serie A Fabbian: "Gilardino ha vestito la maglia del Parma prima di noi, ci trasmette appartenenza"
Immagine box news Serie A C'è qualcuno più veloce di Spence? L'inglese, sottoposto a vari confronti, dice di no
Immagine box news Serie A Caressa: "Il povero Ramos fa la guerra ma non gli arriva mai un pallone"
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini chiede i rinforzi promessi: previsto un incontro per pianificare il mercato
Immagine box news Serie A Cisse: "Pisilli è troppo forte. Aquilani? Per lui se non giocherò per 10 anni in Serie A avrò fallito"
Immagine box news Serie A Pato ricorda: "Ho scelto il Milan per giocare con il mio idolo Ronaldo"
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia ha trovato la chiave giusta: 3 vittorie di fila. Non accadeva dal 2024
Immagine box news Serie B Vicenza, il presidente del CCCB: "Non è il momento dei processi. Squadra va rinforzata"
Immagine box news Serie B Sampdoria, pestone al piede per Mezzotero: le prime sensazioni inducono all'ottimismo
Immagine box news Serie B Vicenza, striscione fuori dallo stadio a sostegno del mister: "Gallo non si tocca"
Immagine box news Serie B Ascoli, per D'Uffizi prima chiamata in U21. L'agente: "Tomei lo ha cambiato, spero nell'esordio azzurro"
Immagine box news Serie B Continua la maledizione del Sannazzari per l'Entella: ancora zero successi interni
Serie C
Immagine box news Serie C Carpi, Cassani a un passo dall'esonero. Per la sostituzione c'è l'ex Forlì Miramari
Immagine box news Serie C Cittadella, Marchetti tuona: "Se diamo fastidio ce lo dicano. Così non ci illudiamo"
Immagine box news Serie C Serie C, si chiude la 13ª: vincono Pineto e Barletta. Solo pari per il Bari
Immagine box news Serie C Il miglior Mazzocchi della carriera. Lo Spezia si gode il centravanti che 'vede' la doppia cifra
Immagine box news Serie C Crisi Salernitana, Faggiano tiene a rapporto la squadra: possibile ritiro in vista del Catania
Immagine box news Serie C Ravenna, sale l'attesa per Ronaldinho: biglietti a ruba. Il brasiliano arriverà 48 ore prima
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Da Fiskerstrand a Bugeja, la Top11 della sesta giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Golden Boy, i premi al femminile: vince la svedese Schroder. Premiata anche Galli
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "La maschile non è una sorpresa: durerà. Ma io preferisco la femminile"
Immagine box news Calcio femminile Roma e Inter galoppano, la Lazio è irriconoscibile: il punto dopo la 6ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
10 novembre 2017, inizia l'incubo: l'Italia di Ventura perde in Svezia per uno a zero
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi