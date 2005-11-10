Cremonese, Pecchia ha trovato la chiave giusta: 3 vittorie di fila. Non accadeva dal 2024

A Cremona comincia a vedersi la mano di Fabio Pecchia. Dopo un avvio a rilento infatti il tecnico che ha sostituito Marco Giampaolo dopo una manciata di giornate, sembra aver trovato la chiave giusta per rimettere in moto la squadra che ora sta risalendo la classifica agganciando il nono posto prima della seconda pausa stagionale.

Una striscia di risultati che non si vedeva da 2 anni

La vittoria sul campo del Vicenza è stata infatti la terza consecutiva dopo quelle contro Mantova e Benevento e ha permesso al club lombardo di portarsi a quota 15 punti. Come sottolineato da Cuoregrigiorosso.com, era da oltre due anni che la Cremonese non vinceva tre gare di fila. Bisogna infatti tornare a inizio 2024, quando in panchina c’era Giovanni Stroppa, che conquisto il trittico di successi contro Sampdoria, Modena e Como. Quella squadra arrivò poi in finale play off perdendo però contro il Venezia.