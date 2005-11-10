Quando finiranno le attenuanti per Allegri? Svanite anche le sue tre qualità principali. E poi oltre il danno la beffa: quelle frasi in conferenza stampa...

Ma Hojlund, McTominay, De Bruyne, Di Lorenzo e Rrahmani davvero non possono far meglio rispetto a quanto fecero Zalayeta, Hamsik, Lavezzi, Gargano e Domizzi nell'anno del ritorno del Napoli in Serie A? La domanda è ovviamente retorica, ma a un certo punto viste tutte le attenuanti concesse in queste settimane ad Allegri e al suo staff il dubbio s'insinua. Perché continuare a giustificare una stagione che dopo 15 partite continua a viaggiare nel solco della mediocrità? Cosa c'è oltre l'aspetto economico a indurre la società a confermare un allenatore che ha fatto molto peggio di Rudi Garcia nell'annata del decimo posto? Il manager francese - 21 punti in 12 giornate - veniva cacciato proprio durante la sosta di novembre. Per Allegri invece 15 punti in undici gare sono stati più che sufficienti per assicurarsi la conferma, per continuare a godere di piena fiducia da parte di chi in estate l'aveva scelto anche perché lo stesso manager livornese aveva dato ampie rassicurazioni sul fatto che con la rosa della scorsa stagione avrebbe potuto replicare lo stesso campionato. Magari fare anche meglio. E invece al 10 novembre il Napoli si ritrova con una squadra decima in classifica, a -14 punti dalla vetta e a -10 dal quarto posto. Tra le ultime dodici in Champions League e con un gruppo che non se le manda a dire in campo e negli spogliatoi. Cosa c'è da salvare?

Cosa resta ad esempio del corto muso? Il Napoli è squadra che quando ha messo il musetto davanti è stata spesso e volentieri rimontata. Anche ribaltata. Ha già gettato via sette punti in campionato partendo da situazioni di vantaggio e tre in Champions.

E cosa resta dell'Allegri gestore? Le partite del Napoli sono ormai un continuo assistere a giocatori che si lamentano l'uno dell'altro, di vaffa davanti alle telecamere nemmeno nascosti da una mano davanti alla bocca. Il post-gara della sfida persa 4-1 contro il Porto ha certificato che lo spogliatoio è oggi spaccato. Diviso come mai in passato.

E infine: possiamo ancora definire Allegri un aziendalista? L'aver accettato qualsiasi decisione estiva della società nel nome del 'bisogna valorizzare al massimo i giocatori in rosa' non sta portando alcun risultato. Né sul campo, ma nemmeno nella valorizzazione della squadra. Lorenzo Lucca e Noa Lang erano giocatori da cedere in estate e saranno da vendere a gennaio, queste settimane non hanno in alcun modo aumentato il loro appeal sul mercato. Anzi.

Il Napoli insomma a meno di tre mesi dall'inizio della stagione è la grande delusione di questa Serie A. Eppure a sentire Allegri la situazione non sembra né grave né seria. Dopo il pareggio contro la Lazio, il tecnico livornese s'è presentato in conferenza stampa soprattutto per lanciare questo messaggio: "Essere depressi non serve a niente, ci vuole voglia e positività. In questo momento siamo dentro la Coppa Italia, dentro la Champions, dentro la lotta per i primi quattro posti in campionato, anche se siamo lontani". Per Allegri insomma va bene così, anche se oggi il Napoli è decimo. Anche se può ritenersi in corsa per la Champions un po' più del Torino e un po' meno del Cagliari. Se in Champions al giro di boa è fuori pure dalla zona play-off. Da Gialappa's poi il passaggio sulla Coppa Italia, su un Napoli 'ancora dentro la competizione': non potrebbe essere altrimenti dato che non ha ancora disputato una partita.