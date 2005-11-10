Il miglior Mazzocchi della carriera. Lo Spezia si gode il centravanti che 'vede' la doppia cifra

Lo Spezia si sta godendo il miglior Simone Mazzocchi della carriera. L’attaccante infatti ha già eguagliato, in appena dieci presenze, i gol realizzati con la maglia del Cosenza nella passata stagione (nel doppio delle presenze però) e ora mette nel mirino quella doppia cifra che gli manca dal 2019/20 quando vestiva la maglia del SudTirol.

Doppia cifra a un passo

Il classe ‘98 nell’ultima giornata, contro l’Ostiamare ha segnato una doppietta aprendo e chiudendo il 3-0 dei liguri e portando a nove, contando anche i due gol in Coppa Italia Serie C, i gol totali in questa stagione in appena 12 presenze. Mazzocchi viaggia adesso a una rete in 103 minuti giocati, una media di tutto rispetto che gli permette di tornare a guardare alla doppia cifra sia in campionato sia in stagione. Segno non solo di una maturazione ormai piena, come testimonia anche la fascia di capitano al braccio, ma anche di una grande capacità di integrarsi nel gioco del tecnico Marco Turati che fa della propensione offensiva una delle sue armi di forza come dimostrano i 25 gol complessivi in campionato (solo il Grosseto con 26 ha fatto meglio nel Girone B).

Sognando un finale migliore

Salvo sorprese Mazzocchi già entro la fine di questo 2026 potrebbe raggiungere la doppia cifra alla casella gol segnati. E sogna un finale diverso dall’ultima volta quando il suo SudTirol terminò al quarto posto in classifica in un torneo però condizionato dalla Pandemia Covid-19 che fece interrompere il campionato alla 27ª giornata con i play off, che partirono dal secondo turno, che presero il via a luglio dopo ben cinque mesi di stop e videro gli altoatesini subito eliminati.