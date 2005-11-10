Ascoli, per D'Uffizi prima chiamata in U21. L'agente: "Tomei lo ha cambiato, spero nell'esordio azzurro"

La prima chiamata in Nazionale non si scorda mai; neppure se arriva dall'Under 21, lo step antecedente alla maggiore. E ha dunque di che gioire Simone D'Uffizi, esterno offensivo dell'Ascoli che ieri sera ha raggiunto nel ritiro del Centro CONI di Tirrenia la squadra del Ct Baldini.

Chiamata meritata, quella per il classe 2004, che si sta mostrando uno degli elementi maggiormente in crescita della formazione bianconera, e chiamata che corona un ottimo momento personale. Come ha sottolineato il suo agente Jacopo Giovannetti parlando in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "La convocazione è stata una soddisfazione enorme che ripaga quanto di buono fatto lo scorso anno e in questo inizio di stagione. Era da un po’ che ci sperava e vista la qualificazione acquisita per l’Europeo sapeva che per le amichevoli sarebbe stato più facile ottenere una chiamata. Prima di adesso aveva ricevuto solo una chiamata per lo stage con l'Under20, quindi questa è la sua prima vera esperienza in partite: spero abbia la possibilità di esordire, ma se così non dovesse essere, sarà comunque una soddisfazione".

Sul ragazzo ci aveva visto lungo l'Ascoli, che in estate lo ha blindato fino al 2030: "Il rinnovo è stato abbastanza normale visto che la sua priorità è sempre stata rimanere ad Ascoli a giocarsi la B con Tomei in panchina, un allenatore che lo ha completamente cambiato, sia tatticamente che mentalmente. Credo che il ringraziamento più grande vada a lui e ovviamente alla famiglia Passeri e al direttore Patti".