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Juve e Roma pensano a Samuel Lino, ma 25 milioni non bastano. E arrivano le inglesi

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 07:38Serie A
10.11.2026 07:38Serie A
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Il club brasiliano fa muro, mentre dalla Serie A continuano ad arrivare segnali di forte interesse.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Roma e Juventus continuano a seguire con attenzione Samuel Lino, esterno offensivo del Flamengo che sta attirando l'interesse di diversi club europei. Secondo quanto riportato da The Sun, i giallorossi hanno già provato a muoversi concretamente, ma il primo tentativo non è andato a buon fine.

La Roma ci prova, il Flamengo dice no

Il club capitolino avrebbe presentato un'offerta da 25 milioni di euro per il 26enne, trovando però la ferma opposizione del Flamengo. La società brasiliana considera infatti Lino uno degli elementi chiave della rosa e, almeno per il momento, non è intenzionata a privarsene. Il contratto dell'esterno ex Atletico Madrid, inoltre, è valido fino al dicembre 2029, dettaglio che rafforza ulteriormente la posizione del club nella trattativa.

Lino, che vanta anche quattro presenze con la nazionale brasiliana, è reduce da prestazioni che ne hanno fatto crescere sensibilmente la valutazione sul mercato internazionale.

Anche la Juventus resta alla finestra

Il no incassato dalla Roma non ha comunque raffreddato l'interesse attorno al giocatore. Tra le società che continuano a monitorarne la situazione c'è anche la Juventus, che segue con attenzione gli sviluppi insieme al Napoli, mentre dall'Inghilterra c'è anche l'Everton oltre ad Aston Villa e Chelsea.

A convincere gli osservatori sono soprattutto le qualità offensive di Lino: rapidità, grande capacità nel dribbling e una spiccata propensione al gol. Pur esprimendosi prevalentemente sulla fascia sinistra, il brasiliano può essere impiegato anche a destra o in posizione più centrale, caratteristiche che ne fanno un profilo particolarmente appetibile sul mercato europeo.

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