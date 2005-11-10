Vicenza, striscione fuori dallo stadio a sostegno del mister: "Gallo non si tocca"

La tifoseria del Vicenza, o almeno una parte di essa, ha deciso in serata di schierarsi al fianco del tecnico Fabio Gallo dopo le voci su un suo probabile esonero che sono emerse nelle scorse ore dopo il pesante ko interno contro la Cremonese che ha fatto precipitare la squadra biancorossa in zona retrocessione. Il gruppo "Lanerossi Crew" ha infatti appeso all'esterno dello stadio Romeo Menti uno striscione molto chiaro a difesa dell'allenatore della promozione: “Gallo non si tocca”, recita la scritta. Da capire ora se la società deciderà di dare fiducia all'attuale guida tecnica oppure decida per il cambio approfittando della pausa per le nazionali.

Contatto con Sottil per la panchina

Il club vicentino avrebbe sondato nella giornata odierna il profilo di Andrea Sottil, reduce dall'esperienza al Modena nella passata stagione. Dopo pochi mesi l'allenatore potrebbe dunque tornare su una panchina di Serie B con l'obiettivo di tirare fuori dalla zona salvezza la squadra neopromossa.

Gli altri nomi in lizza

Nella giornata di oggi erano emersi anche altri nomi per l'eventuale sostituzione di Gallo a Vicenza. Tra i profili accostati alla formazione veneta ci sarebbero Roberto Breda, lo scorso anno per pochi mesi sulla panchina del Padova, e Fabrizio Castori, reduce dall'esperienza alla SudTirol. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.