Tra la Juventus e Sorloth non è ancora finita: i bianconeri possono tornare alla carica a gennaio

Nonostante la piccola crescita che stanno facendo intravedere Woltemade e Kolo Muani, la Juventus sembra intenzionata a tornare sul mercato delle punte a gennaio e tra i possibili rinforzi non è mai tramontata la pista Sorloth. Lo scorso giugno i bianconeri avevano manifestato concretamente il proprio interesse, con il direttore sportivo Marco Ottolini volato in Norvegia per incontrare l'attaccante dell'Atletico Madrid. Un corteggiamento apprezzato dal giocatore, che aveva creduto a un possibile trasferimento a Torino prima che l'operazione sfumasse nelle battute finali del mercato.

L'Atletico non chiude la porta, ma il norvegese resta un'opzione

A distanza di alcuni mesi, il feeling non sembra essersi esaurito, scrive La Gazzetta dello Sport. Sorloth è stimato da Diego Simeone, ma non rappresenta una prima scelta assoluta nell'attacco dei Colchoneros. Risolti i problemi fisici di inizio stagione, il centravanti vuole ritagliarsi maggiore spazio e continuare a segnare. La Juventus, dal canto suo, continua a osservare con attenzione la situazione, anche grazie agli ottimi rapporti tra i due club.

Attacco bianconero, diverse piste per gennaio

Alla Continassa sono già iniziate le valutazioni in vista del mercato invernale. Sorloth non è l'unico nome sul tavolo: restano monitorati Gianluca Scamacca, Mateo Retegui e Folarin Balogun, quest'ultimo già proposto in estate da Jorge Mendes. La necessità di Spalletti è individuare un centravanti con caratteristiche fisiche e capacità di attaccare la profondità. Anche la situazione di Jonathan David, oggi all'Atletico in prestito dalla Juventus, potrebbe incidere sugli equilibri offensivi. Gennaio è ancora lontano, ma il nome di Sorloth è destinato a restare d'attualità.