Cittadella, Marchetti tuona: "Se diamo fastidio ce lo dicano. Così non ci illudiamo"

“Se il Cittadella dà fastidio, se diamo fastidio, è meglio che ce lo dicano subito così finiamo di farci delle illusioni”. Il direttore generale del club veneto Stefano Marchetti ha parlato ai microfoni di Telechiara dopo il pari senza reti contro la Giana Erminio lanciando accuse nei confronti della direzione di gara e non solo: “Il Cittadella merita rispetto, il rispetto io non lo vedo e non l’ho visto. Fate vedere gli episodi, non è uno, sono più di uno e anche negli altri campi, sono episodi inequivocabili, cose difficili da commentare. - prosegue Marchetti come riporta Trivenetogoal.it - Il calcio deve essere qualcosa di regolare e personalmente vedo poco di regolare”.

Gli episodi incriminati da Marchetti

Il dg veneto fa riferimento ai gol annullati contro la Giana Erminio e anche sull’angolo da cui nasce il rigore vittoria dell’Union Brescia sull’Arzignano Valchiampo: “Il primo gol annullato al Cittadella è stato annullato perché dicono di aver visto un fuorigioco che al FVS non vedono, ma decidono comunque di annullare, il secondo invece è qualcosa di inspiegabile. Tutti hanno visto che è goal, il quarto uomo chiama l’arbitro e si inventa, sempre secondo quanto ci hanno detto, un blocco da parte di Anastasia. Se voi guardate, dov’è il blocco? Anastasia cammina, non c’è fallo. - prosegue ancora Marchetti – Noi perdiamo dei punti, se poi andate a vedere altri cambi c’è una chiara rimessa a tempo scaduto trasformata in calcio d’angolo da cui nasce il rigore a favore dell’Union Brescia”.

Cittadella chiede rispetto

Marchetti in chiusura torna a chiedere rispetto per il club: “Se provi a protestare al 99% ti dicono che se parli ti buttano fuori, oppure ti rispondono che possono sbagliare. Gli errori li accetto, ci mancherebbe, ma se sbagli sempre contro di noi non va bene, non si può sbagliare sempre nei confronti di una squadra. Ci sono tante cose in ballo e questo non è solo un gioco, ma un lavoro. Il Cittadella merita rispetto. E io questo rispetto che ci spetta, non lo vedo”.