Golden Boy, i premi al femminile: vince la svedese Schroder. Premiata anche Galli

Nella giornata di oggi, nel corso di un evento presso il Mapei Football Center, sono stati annunciati i vincitori del Golden Boy 2026, assegnati da Tuttosport, che al maschile hanno visto trionfare il difensore del Barcelona e della Spagna Pau Cubarsì.

I premi al femminile

Per quanto riguarda le ragazze a vincere il titolo di miglior Under 21 è la svedese Felica Schroder che attualmente è in forza al Real Madrid. La calciatrice scandinava succede nella lista delle vincitrici a Jule Brand (2022), Linda Caicedo (2023), Vicky Lopez (2024) e Michelle Agyemang (2025). Per quanto riguarda le italiane il premio è andato a quella Giulia Galli che recentemente ha lasciato la Roma per approdare al Barcellona in Spagna. Infine all’attaccante inglese Alessia Russo dell’Arsenal è andato il Golden Player Women.

Questi i riconoscimenti in campo femminile

European Golden Girl: Felicia Schroder, Real Madrid

Best Italian Golden Girl: Giulia Galli, Barcellona

Golden Player Woman: Alessia Russo, Arsenal

Il Golden Boy Web sarà annunciato successivamente, con le votazioni di Tuttosport aperte fino al 24 novembre.