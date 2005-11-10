L'Italia corteggia Tresoldi, tutti i retroscena della sfida lanciata alla Germania

La sfida è ufficialmente aperta: è battaglia tra le federazioni di Italia e Germania per accaparrarsi Nicolò Tresoldi. Centravanti classe 2004 che con il Club Brugge parla l'universale lingua del gol e che per questo ha attirato su di sé miriadi di attenzioni e non soltanto tra i club. Nato a Cagliari e cresciuto in Umbria, è però dovuto volare in Germania per avere l'occasione che tanto desiderava e il suo sviluppo in suolo tedesco rischia di incidere particolarmente e giocare un ruolo cruciale sulla scelta, che dovrà prendere alla fine di questa stagione.

Quando darà la sua risposta il suo giocatore

La deadline per capire quale maglia della selezione nazionale vestirà Tresoldi in pianta stabile è chiara da tempo a tutti: la fine dell'Europeo Under 21. Che il 22enne giocherà con i tedeschi, proseguendo così nel suo percorso di sviluppo sotto l'ala della DFB. A giugno il torneo sarà finito, così come il suo ciclo nelle giovanili, e a quel punto Tresoldi sarà libero di effettuare la sua scelta. Che nelle speranze di Coverciano sarà azzurra, come raccontato anche ieri da Mancini in conferenza stampa: "Con Tresoldi ho parlato, ci ha parlato Ranieri. Lui deve sentire il fatto di giocare per l'Italia, ma essendo nato in Italia e col papà in Italia, credo possano esserci delle possibilità. Poi è il ragazzo che deve scegliere, lui sa che per noi può essere importante".

Germania ad oggi avanti. 'Colpa' di Klopp

La realtà però suggerisce cautela e al momento fa preferire una versione pessimistica. Perché il percorso con la Germania ha comunque una valenza agli occhi del calciatore e dei suoi familiari, nonostante nella storia del suo albero genealogico ci sia l'Italia. E perché Klopp ha speso la sua parola con lui: quando a provare a convincerti è un'icona come il ct tedesco, vincitore in carriera anche di una Champions League, dire di no è più difficile.