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Serie C, si chiude la 13ª: vincono Pineto e Barletta. Solo pari per il Bari

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 22:42Serie C
09.11.2026 22:42Serie C
Fonti preferite
Il Pineto si impone di misura sulla Vis Pesaro, così come il Barletta a Foggia. Pareggi in Picerno-Bari e Altamura-Cavese
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Laerte Salvini

Si sono giocate questa sera le ultime quattro gare della tredicesima giornata di Serie C. Nel Girone B vittoria del Pineto di misura sulla Vis Pesaro che resta fermo all’ultimo posto con cinque punti. Nel Girone C arriva una sola vittoria, quella del Barletta nel derby col Foggia in trasferta, mentre l’Altamura non va oltre il 2-2 in casa contro la Cavese. Pari anche per il Bari in casa del Picerno: un 1-1 che allunga la striscia di X per i pugliesi (quattro di fila) che vedono crescere a nove i punti di distacco dal Potenza capolista.

Il programma della 13ª giornata di Serie C

SERIE C - 13ª GIORNATA
Girone A
Alcione Milano-Lumezzane 0-1
90' D'Agostino
Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2
19' Mallamo (U), 39' Nanni (A), 53' Latki (A) 58' e 97' [rig.] Rizzo Pinna (U)
Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-2
15' Estrella (D), 22' [rig.] e 41' Bertoli (P), 44' [aut.] Toci (D), 65' Coccolo (P), 83' Lattanzio (D)
Pergolettese-Renate 2-3
34' Delcarro (R), 45+7' [rig.] Kerrigan (R), 58' Ferrandino (P), 80' Conti (P), 81' Anelli (R)
Trento-AlbinoLeffe 2-1
1' Molina (T), 45+4' [rig.] Mandelli (A), 63' Maffei
Giana Erminio-Cittadella 0-0
Lecco-Juventus Next Gen 4-0
6' Casarotto, 50' Capello, 56' Manetti, 72' Murillo
Desenzano-Ospitaletto 0-1
71' Stefanoni
Folgore Caratese-Carpi 0-0
Treviso-Novara 2-0
24' Romeo, 59' Paganini

La classifica del Girone A: Cittadella 31, Brescia 28, Trento 27, Ospitaletto 22, Treviso 22, Arzignano Valchiampo 21, Lecco 20, Alcione 18, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Lumezzane 16, Pro Vercelli 16, Novara 13, Desenzano 13, Carpi 13, Giana Erminio 12, Juventus Next Gen 11, Renate 11, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 8

GIRONE B
Già giocate
Atalanta U23-Reggiana 4-3
10' Cavaliere (R), 20' Zanaboni (A), 38' Diao (A), 42' [aut.] Vallarelli (R), 45'+7 Henry (R), 49' Portanova (R), 84' Guerini (A)
Ostiamare-Spezia 0-4
6', 72' Mazzocchi (S), 45'+2 Jimenez (S), 90'+3 Cannavo (S)
Forlì-Gubbio 1-0
45+3' Perretta
Vado-Ravenna 1-3
44' Maggio (R), 52' Rabbi (R), 59' [rig.] Cernigoi (V), 89' Esposito (R)
Grosseto-Pescara 1-3
50' Erradi (P), 52' Parigi (P), 55' Gaddini (G), 90' Milan (P)
Torres-Latina 2-0
51' Bunino, 64' Corsinelli
Campobasso-Livorno 1-1
5' Leonardi (C), 39' Gabbiani (L)
Pianese-Perugia 2-3
4' Ercolani e Ercolani (PI), 50' Carriero (PE), 83' Ianesi (PI), 89' [aut.] Astaldi (PI)
Sambenedettese-Guidonia Montecelio 1-2
6' Candellori (S), 41' Errico (G), 90'+4 Baroni (G)
Lunedì 9 novembre
Pineto-Vis Pesaro 1-0
39’ rig. Vigliotti

La classifica del Girone B: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23, Pescara 22, Torres 22, Reggiana 20, Guidonia Montecelio 20, Livorno 20, Campobasso 19, Atalanta U23 18, Perugia 17, Pineto 17, Vado 16, Latina 15, Forlì 15, Pianese 13, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5

GIRONE C
Già giocate
Casertana-Casarano 1-0
10' Pezzella
Crotone-Giugliano 0-1
34' Balde
Inter U23-Salernitana 1-0
41' Charlys
Scafatese-Audace Cerignola 4-1
24' Suhs (S), 45' De Chiara (S), 54' Dambros (S), 55' Gambale, 82' Emmausso (S)
Catania-Sorrento 2-0
24' Bruzzaniti, 39' Cicerelli
Monopoli-Cosenza 0-0
Savoia-Potenza 1-3
13' Meola (S), 24' Bruschi (P), 34' Dos Santos (P), 85' Russo (P)
Lunedì 9 novembre
Altamura-Cavese 2-2
14’ Dipinto (A), 25’ Orlando (C), 59’ Grande (A), 88’ Mimaj (C)
Foggia-Barletta 0-1
28’ Ferrante
Picerno-Bari 1-1
59’ Kanoute (P), 69’ Bianchi (B)

La classifica del Girone C: Potenza 32, Bari 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Picerno 18*, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16, Foggia 15, Salernitana 15, Casarano 15, Barletta 15 Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

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