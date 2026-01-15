Juventus, Spalletti ritrova Gatti e Conceicao in gruppo. Yildiz assente, è influenzato

TMW
Buone notizie per la Juventus e Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero ha infatti riaccolto in gruppo Federico Gatti e Francisco Conceicao, che oggi hanno lavorato con i compagni, svolgendo seduta completa.
Assente invece Kenan Yildiz: il fantasista turco è vittima di un leggero stato influenzale. Non dovrebbero esservi particolari preoccupazioni in vista della prossima di campionato, che vedrà la Vecchia Signora in campo sabato alle 20.45 in casa del Cagliari.
Nella giornata di domani, a partire dalle 16 - diretta testuale come sempre sulle pagine di TMW - Spalletti presenterà la sfida ai sardi.
