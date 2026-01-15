Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale

Un gigante norvegese per Italiano. Il Bologna si è assicurato Eivind Helland, centrale classe 2005 prelevato dal Brann. Tra i talenti più interessanti della sempreverde (e sempre più di moda) fucina scandinava, il nuovo difensore rossoblù è sicuramente una scommessa di Sartori, ma ha già basi solide e al Dall'Ara troverà il suo connazionale Heggem ad aiutarlo nel suo processo di adattamento.

Già avversario del Bologna in Europa League, il giocatore cresciuto nel Fyllingsdalen e poi passato al Brann nel 2022 vanta mezzi fisici decisamente fuori dalla norma: un metro e 96 centimetri di altezza. E le statistiche non sono da meno, perché nella medesima competizione europea ha vinto il 75% dei duelli palla a terra e l’85% dei duelli aerei, risultando primo tra i difensori Under 21 per numero di passaggi effettuati. Parafrasato: potenza aerea e contrasti robusti sì, ma anche capacità di far ripartire dal basso l'azione, proprio come piace al suo nuovo allenatore.

Soffiato alle big di Premier League, dopo la consueta trafila delle giovanili Helland lo scorso ottobre ha esordito nella Nazionale maggiore della Norvegia. Un'ultima curiosità: oltre a essere considerato un ventenne dal potenziale illimitato, è famoso in patria pure per un anomalo infortunio patito durante una partita di campionato. Mignolo della mano sinistra completamente slogato, googlare per credere, ma solo se non siete deboli di stomaco.