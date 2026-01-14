Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Milan (Giovedì 15 gennaio, ore 20.45, arbitra Guida, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Como

Il Como non lo nomina ad alta voce, ma il desiderio di approdare in Europa c’è sempre. Ancor di più in uno scontro da vertice contro il Milan. Nel recupero della 16a giornata Fabregas ruoterà qualche elemento rispetto al Bologna, a partire dal turno di riposo per Van der Brempt, pronto Smolcic dal 1’, a sinistra invece confermato Moreno per chiudere con Ramon-Diego Carlos la difesa davanti a Butez. Perrone insostituibile in regia, Caqueret in lizza per la maglia da titolare e in vantaggio su Da Cunha. A salire Kuhn dovrebbe scalzare Vojvoda, a gravitare attorno a Nico Paz ci sarà sempre Jesus Rodriguez. Douvikas il 9 in attacco (da Como, Yvonne Alessandro).

Come arriva il Milan

Per il recupero della 16esima giornata, Massimiliano Allegri in attacco darà spazio a Christopher Nkunku, reduce da tre gol nelle ultime due partite, e a Rafael Leao, che si sta allenando in gruppo ma è in gestione atletica per via del costante fastidio all’adduttore. In panchina va Pulisic. Fullkrug, reduce da una infrazione ad una falange di un dito del piede, prova il recupero in extremis. Assente Strahinjia Pavlovic, reduce dai 9 punti di sutura dopo la botta in testa presa a Firenze, spazio così a Koni De Winter con Tomori e Gabbia a completare la difesa davanti a Maignan. A centrocampo Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi (da Milano, Antonello Gioia).