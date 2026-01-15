Avellino, colpo Riccio dalla Sampdoria: visite mediche nei prossimi giorni
L'Avellino si assicura Alessandro Pio Riccio. I biancoverdi hanno trovato l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento del difensore centrale nato nel 2002, dopo aver superato le divergenze economiche iniziali tra i due club.
L'operazione è però subordinata all'esito delle consuete visite mediche. Secondo quanto riferito da Telenostra, il giocatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli medici approfonditi per verificare il completo recupero da un problema fisico che lo ha fermato nelle scorse settimane.
Solo dopo il via libera dello staff medico si procederà alla firma del contratto che legherà Riccio all'Avellino.
