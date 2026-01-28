Napoli forte su Alisson Santos: prezzo fissato, lo Sporting apre ad una condizione

Il Napoli non vuole chiudere il mercato di gennaio solo con l'arrivo di Giovane. Tra la partenza di Lucca e l'addio di Noa Lang, Antonio Conte intende siglare per tempo l'acquisto di un esterno offensivo, per coprire la casella vuota lì davanti e come anticipato da TMW, l'interesse per Alisson Santos è reale e forte.

Arrivano conferme da A BOLA, noto quotidiano portoghese, le trattative per il trasferimento dell'ala sinistra brasiliana classe 2002 di proprietà dello Sporting Lisbona procedono a ritmo serrato e ci sono ottime possibilità che l'affare vada in porto nei prossimi giorni. Ergo, entro il gong della finestra di trasferimenti invernale. La scorsa settimana c'è stato un primo approccio e avvicinamento da parte del Napoli nei confronti del club portoghese, ma la formula del prestito del giocatore è stata rifiutata.

Resta il problema della valutazione che lo Sporting fa di Alisson Santos. In questa stagione il 23enne si è messo in luce soprattutto in Champions League, dove ha collezionato 2 gol in 7 partite. Di che prezzo si parla? Al di sopra dei 20 milioni di euro, ma in questo caso i Leoes sarebbero disposti ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Cifre importanti, trattativa in corso, intanto il giocatore sarebbe pronto ad accettare un nuovo progetto. E gli innesti di Luís Guilherme e Faye ne riducono esponenzialmente lo spazio allo Sporting.