Il Milan sogna il colpo Goretzka a parametro zero: Tare prova a bruciare l'Atletico Madrid

"Leon Goretzka fa gola, il Milan tenta il blitz": il quotidiano Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ribadisce che c'è anche il Diavolo tra i tanti club che sono sulle tracce del centrocampista in odore di addio al Bayern Monaco a fine stagione a parametro zero. I rossoneri, che sono in contatto con gli agenti del tedesco, stanno pensando di accelerare l'operazione per anticipare la concorrenza, in particolare quella dell'Atletico Madrid che ad oggi sembra essere la squadra più interessata al 31enne.

Il Milan è al lavoro per provare a bloccare Goretzka in vista del prossimo mercato estivo. Se dovesse sbarcare a Milanello, il tedesco sarebbe un importante rinforzo d'esperienza per mister Massimiliano Allegri, soprattutto in previsione della partecipazione alle coppe europee quando servirà allungare la rosa con giocatori che fanno la differenza. Nel complesso, il classe 1995 ha collezionato 293 presenze, 47 gol e 48 assist.