La necessità di rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con l'esigenza di rispettare determinati parametri economici, proprio come accaduto durante la scorsa estate. Per questo motivo il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, monitorerà con particolare attenzione le opportunità che si presenteranno durante la sessione invernale di calciomercato. Un occhio di riguardo sarà riservato alla Premier League, dove diversi giocatori di talento stanno faticando a trovare spazio a causa della folta concorrenza.

Da Zirkzee a Mount: i nomi sul taccuino di Manna

Come riportato dal Corriere dello Sport, una possibile occasione in prestito è rappresentata da Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United. Ma l'olandese non è l'unico profilo monitorato dalla dirigenza azzurra. Tra i nomi figurano anche Jamie Bynoe-Gittens, sul quale c'è da registrare l'interesse della Roma, Patrick Dorgu, Geovany Quenda e Mason Mount. Giocatori con caratteristiche differenti, che potrebbero diventare accessibili qualora i rispettivi club aprissero alla possibilità di una cessione a condizioni favorevoli.

Il mercato in entrata dipenderà dalle uscite

La strategia del Napoli sarà inevitabilmente condizionata dalle operazioni in uscita. Sono principalmente tre i giocatori offensivi messi in vetrina dalla società partenopea: Noa Lang, Lorenzo Lucca e David Neres. Saranno le eventuali partenze a determinare le priorità di Manna sul mercato, sia per quanto riguarda i ruoli da rinforzare sia per le risorse economiche a disposizione.