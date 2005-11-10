Ha sfiorato più volte la A, ora può arrivarci. Mijnans sarà il Reijnders del Napoli?TMW
Michele Pavese
Il PSV lo ha acquistato pochi mesi fa dall'AZ Alkmaar per 13 milioni di euro, ma oggi il valore di Sven Mijnans è già almeno raddoppiato. Bologna, Fiorentina, Roma, Lazio, Milan e Napoli hanno seguito in tempi diversi il centrocampista offensivo classe 2000, protagonista di un avvio di stagione straordinario che lo ha definitivamente consacrato tra i migliori interpreti del ruolo in Eredivisie.
I numeri parlano da soli. In campionato ha già messo insieme 9 gol e 2 assist nelle prime 10 giornate, confermando una crescita costante anche sotto il profilo realizzativo. Nella scorsa stagione aveva chiuso con 21 reti in 50 presenze, di cui 11 in Eredivisie e 6 in Conference League, dopo le 11 segnate nell'annata precedente.
Intelligenza tattica e qualità negli ultimi metri
Mijnans è uno dei giocatori più decisivi del PSV, ma il suo valore va ben oltre le statistiche. Colpiscono soprattutto la capacità di leggere la partita in anticipo e l'intelligenza nei movimenti; sa abbassarsi per partecipare alla costruzione dell'azione, ma anche inserirsi tra le linee nel momento giusto, offrendo sempre una soluzione ai compagni e dando ritmo alla manovra. La sua mentalità è spiccatamente offensiva (ricorda un po' Reijnders) e, quando recupera il pallone, la prima scelta è quasi sempre quella di verticalizzare, cercando subito di mettere in difficoltà la difesa avversaria senza ricorrere a tocchi superflui.
Un profilo completo per il salto in Serie A
Tra le qualità che attirano le big italiane c'è anche l'ottima tecnica sui calci piazzati: punizioni e corner rappresentano un'arma in più nel suo repertorio. A 26 anni Mijnans sta vivendo il momento migliore della carriera e abbina ormai maturità tattica e continuità di rendimento. Il passaggio dalla Eredivisie alla Serie A comporterebbe inevitabilmente un aumento del livello fisico e dell'intensità difensiva, ma le sue letture di gioco, la qualità tecnica e la capacità di incidere sia in rifinitura sia in zona gol spiegano perché soprattutto il Napoli stia valutando un investimento.