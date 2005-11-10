Il PSV lo ha acquistato pochi mesi fa dall'AZ Alkmaar per 13 milioni di euro, ma oggi il valore di Sven Mijnans è già almeno raddoppiato. Bologna, Fiorentina, Roma, Lazio, Milan e Napoli hanno seguito in tempi diversi il centrocampista offensivo classe 2000, protagonista di un avvio di stagione straordinario che lo ha definitivamente consacrato tra i migliori interpreti del ruolo in Eredivisie.

I numeri parlano da soli. In campionato ha già messo insieme 9 gol e 2 assist nelle prime 10 giornate, confermando una crescita costante anche sotto il profilo realizzativo. Nella scorsa stagione aveva chiuso con 21 reti in 50 presenze, di cui 11 in Eredivisie e 6 in Conference League, dopo le 11 segnate nell'annata precedente.

Intelligenza tattica e qualità negli ultimi metri

Mijnans è uno dei giocatori più decisivi del PSV, ma il suo valore va ben oltre le statistiche. Colpiscono soprattutto la capacità di leggere la partita in anticipo e l'intelligenza nei movimenti; sa abbassarsi per partecipare alla costruzione dell'azione, ma anche inserirsi tra le linee nel momento giusto, offrendo sempre una soluzione ai compagni e dando ritmo alla manovra. La sua mentalità è spiccatamente offensiva (ricorda un po' Reijnders) e, quando recupera il pallone, la prima scelta è quasi sempre quella di verticalizzare, cercando subito di mettere in difficoltà la difesa avversaria senza ricorrere a tocchi superflui.

Un profilo completo per il salto in Serie A

Tra le qualità che attirano le big italiane c'è anche l'ottima tecnica sui calci piazzati: punizioni e corner rappresentano un'arma in più nel suo repertorio. A 26 anni Mijnans sta vivendo il momento migliore della carriera e abbina ormai maturità tattica e continuità di rendimento. Il passaggio dalla Eredivisie alla Serie A comporterebbe inevitabilmente un aumento del livello fisico e dell'intensità difensiva, ma le sue letture di gioco, la qualità tecnica e la capacità di incidere sia in rifinitura sia in zona gol spiegano perché soprattutto il Napoli stia valutando un investimento.