"Sebastiano si trova benissimo al Sassuolo, in questo momento non pensiamo neanche al mercato. Quello che succederà si vedrà". Nelle parole di Mario Giuffredi, agente di Sebastiano Esposito, c'è la chiave di quello che sta succedendo negli ultimi giorni. Perché il Napoli ha chiesto informazioni in maniera diretta, ma il club neroverde ha più volte detto di no a qualsiasi richiesta di informazione. "Sebastiano Esposito e Vergara insieme con Hojlund? Si incastrerebbero benissimo, perché Sebastiano è un toro a livello fisico. Vergara ha grande forza nelle gambe. Hanno anche colpi tecnici, sono imprevedibili. Non sarebbe male".

Nessuna intenzione di cessione

Il problema è fare i conti senza l'oste. Perché se Juventus e Napoli sono interessate, lo stesso Sassuolo non ha nessuna intenzione di cederlo. Perché nell'ultimo periodo c'è stata una flessione abbasta netta da parte dei neroverdi, costretti ora a vincere per non invischiarsi (troppo) nella lotta salvezza, già molto vicina.

Dunque anche Esposito serve al Sassuolo. È in prestito di diritto di riscatto fino a giugno, con la possibilità di trasformare il passaggio a titolo definitivo per undici milioni di euro. Per convincere eventualmente il club emiliano servirebbe un'offerta fuori mercato che, attualmente, nessuno pensa che possa arrivare, né da Napoli né da Torino, sponda Juventus.