Il Bologna ha trovato ciò che cercava. Il cambio allenatore, con l’addio di Domenico Tedesco e l’arrivo di Raffaele Palladino, ha dato i frutti sperati dalla dirigenza rossoblù. Che Fenucci, Di Vaio e Sartori credessero nel tecnico ex Fiorentina e Atalanta è evidente fin dalla stipula del contratto, mai il Bologna in anni recenti aveva fatto firmare un triennale ad un allenatore. Ma che i risultati potessero essere subito questi era dura immaginarlo.

Da sosta a sosta, il Bologna è secondo

Il vero e proprio cambio di marcia è arrivato dopo la scorsa sosta per le Nazionali, tre settimane in cui Palladino ha potuto migliorare la condizione fisica e trasmettere concetti tecnico tattici ai suoi. Che evidentemente hanno recepito. Il Bologna nella mini classifica fra la scorsa sosta e questa è infatti secondo a pari punti con l’Inter, 15. Prima la Lazio con 16. Un lasso di tempo di 6 partite in cui la squadra rossoblù ha messo insieme una sola sconfitta e cinque vittorie, di cui le ultime 4 consecutive.

Quali obiettivi in proiezione?

Difficile fare proiezioni attendibili, soprattutto considerando il Bologna delle prime 5 partite e quello delle ultime 6. Ma la crescita è evidente, basti pensare che nelle ultime 6 giornate la squadra di Palladino ha scalato 10 posizioni in classifica. E allora oggi, immaginare un Bologna in grado di competere per un posto in Europa fino alla fine della stagione, non è affatto esercizio di fantasia.