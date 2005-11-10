Roberto Musso, tecnico del Cittadella, capolista del Girone A, in conferenza stampa ha presentato la sfida al Trento, terza forza del raggruppamento: "La situazione indisponibili è invariata rispetto alla settimana scorsa: restano fuori Barberis, Cecchetto e Frisenna, si aggiunge lo squalificato Zilio e gli altri sono tutti disponibili. Tra le variabili ci sono il sintetico, il meteo e il momento del Trento, l'unica squadra ancora imbattuta del girone. Nonostante la settimana corta, i ragazzi sanno cosa fare nei novanta minuti. Troveremo un ambiente caldo e uno stadio pieno con una squadra entusiasta, ma anche noi siamo lì davanti e andiamo per proseguire il nostro percorso. Ci saranno molti duelli individuali perché loro spingono forte davanti: vincerà chi ne conquisterà di più"

Sulla classifica: "Il gruppo è sereno: la gara è importante ma non decisiva. È presto per parlare di bivio, mancano cinque partite alla fine dell'andata e c'è tutto il ritorno: serve dimostrare valore e fare risultato per lavorare bene, ma non è decisiva".



Sulla formazione: "Ho ancora dubbi perché tutti si allenano a ritmi altissimi e stanno bene, quindi deciderò alla fine. Conta mantenere l'atteggiamento visto anche dai subentrati domenica, dando il massimo sia dall'inizio sia a gara in corso", le parole riportate da PadovaSport.tv.