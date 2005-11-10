Gli amici di Radio Bianconera mi hanno raccontato che le parole di Conte su un suo possibile ritorno alla Juve hanno scatenato un vero inferno. La maggior parte dei tifosi riconsegnerebbe subito la panchina all'amico Antonio. E in ogni caso nessuno ha dubbi sul fatto che al massimo a giugno il direttore Carnevali punterà su Conte. In questo momento delicato il gruppo Juve non aveva bisogno di questa "distrazione". Diciamo anche che vista la classifica l'intervento di Conte non è stato proprio politicamente corretto. Lui si è messo in vetrina scaricando nuove pressioni addosso a Spalletti.

LA DOPPIA SFIDA DI LUCIANO

Spalletti e Conte non sono grandi amici. Tra loro c'é rispetto. Punto e basta. Il tecnico di Certaldo convive da inizio stagione con il fantasma di un collega scomodo. Sa che nei quadri dirigenziali e anche tra i giornalisti che seguono la Juve sono in tanti a guardare con simpatia a un ritorno di Conte. Ma è proprio nei momenti più complicati che Spalletti riesce a dare il meglio di se. Riesce a caricarsi a pallettoni. Domenica lui avrà due rivali. il Venezia che è ripartito bene dopo il cambio di allenatore e Conte. Due partite da vincere per riuscire a conquistare, finalmente, la fiducia di un gruppo squadra con il quale non sempre ha trovato la giusta empatia.

IL FUTURO DI SPALLETTI

Spalletti sa che per restare alla guida della Juve deve fare risultati. Non potrebbe essere altrimenti. Sa che in campionato deve conquistare almeno la qualificazione alla prossima Champions. E sa che sarebbe fondamentale per lui vincere l'Europa League. Torneo nel quale una Juve vera non può che essere una delle grandi favorite. Sa anche che ha bisogno di guadagnare tempo. I tre punti contro il Venezia sono vitali per migliorare la classifica. Tutto questo in attesa di ritrovare gioca6tori fondamentali per il suo progetto tattico (Yildiz) e magari i rinforzi sperati dal mercato invernale. Conte ha tutto il dirirtto di sognare un ritorno sulla panchina della Juve ma si ricordi che Spalletti non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca