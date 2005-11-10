Nella giornata di ieri, come ora noto, si è tenuta l'inaugurazione del campetto dei Giardini Buonvicini nel quartiere San Teodoro di Genova, alla quale ha presenziato anche il presidente della Lega B Paolo Bedin, che ha chiaramente sottolineato - come abbiamo riportato - l'importanza dei progetti sociali che vanno in aiuto delle comunità. Ma non si è parlato solo di extra campo, perché questa sera prenderà il via la 12ª giornata del torneo cadetto (CLICCA QUI per il programma), che vedrà nuove gare vietate alle tifoserie ospiti.

In merito a ciò, ecco il pensiero del massimo dirigente: "Si tratta di un tema d'attualità da qualche mese, di grande sensibilità per i club anche nei confronti della Lega B, c'è la volontà e l'auspicio che le partite siano più aperte possibile e le restrizioni il più limitate possibili nel rispetto delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Comprendiamo spesso le motivazioni che portano a certi provvedimenti, ma al tempo stesso l'auspicio è quello di vedere le partite con tutti i tifosi presenti, compresi quelli ospiti”.