È una fase delicata per il Catanzaro, chiamato a ritrovare compattezza e unità d'intenti per affrontare le difficoltà del momento. Dopo la decisione della società di abbassare i prezzi dei biglietti per le prossime due partite, è arrivato anche l'appello della Curva Massimo Capraro, che attraverso i social ha invitato tutta la tifoseria a mobilitarsi in vista del prossimo impegno contro il Palermo, capolista e avversario atteso al "Ceravolo".

L'appello della Curva Massimo Capraro

Il cuore del tifo giallorosso ha chiesto alla piazza di restare al fianco della squadra di Mignani, sottolineando quanto sia importante il sostegno dei tifosi proprio in un momento complicato della stagione. L'obiettivo è trasformare lo stadio in una spinta per i giocatori, chiamati a reagire alle difficoltà e a lottare per la maglia.

Nella nota ufficiale della Curva Massimo Capraro si legge: “Il momento è difficile, la classifica brucia, ma è proprio adesso che si vede la stoffa di una vera tifoseria. Non servono calcoli né alibi: sabato tutti al “Ceravolo” a sostenere la maglia. È il momento di risvegliare l’amore viscerale per i nostri colori e dimostrare chi siamo quando la strada si fa in salita. La salvezza e l’orgoglio di Catanzaro passano da qui. Tutti allo stadio con un vessillo giallorosso, coloriamo il ‘Ceravolo’. Avanti Catanzaro”.