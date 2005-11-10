La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di un esterno mancino da inserire nella rosa di Gian Piero Gasperini. Nonostante l'emergenza sulla corsia sinistra sia stata finora mascherata dall'adattabilità di Wesley e dalla duttilità degli altri esterni, la dirigenza è al lavoro per colmare una lacuna strutturale dell'organico.

Un reparto tutto destro

Attualmente Gasperini può contare su quattro terzini di ruolo, ma tutti con il piede destro: oltre a Wesley ci sono Molina, Resch e Lulli. Una situazione che, grazie all'organizzazione tattica, non ha creato particolari problemi, ma che limita alcune soluzioni offensive, come la possibilità di arrivare sul fondo e crossare naturalmente con il mancino.

Pascini, talento da seguire

Per questo il direttore sportivo Tony D'Amico avrebbe acceso i riflettori sul Brasile, dove si sta mettendo in mostra Kaua Pascini, esterno classe 2008 dell'Atletico Mineiro. Il 18enne, già nel giro della Nazionale brasiliana Under 20, è considerato uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo. Ha un contratto fino al 2030 ed è assistito dalla P&P Sport Management, ma il suo approdo in Europa sembra soltanto una questione di tempo. Con la prima squadra dell'Atletico Mineiro ha già collezionato 18 presenze, trovando anche il suo primo gol in Copa do Brasil contro il Ceará. Nelle prossime ore potrebbe inoltre essere protagonista nella finale di Copa Sudamericana contro il Boca Juniors di Leandro Paredes, un'altra vetrina importante per confermare il suo talento.