Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, la Serie B è pronta a riprendersi la scena con la 12ª giornata di campionato. Tra le sfide più attese del weekend spicca quella tra Hellas Verona e Cesena, pronte a contendersi punti preziosi in un confronto che si preannuncia particolarmente interessante.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA

Imbattuti da inizio ottobre, gli scaligeri arrivano alla gara con un bottino di nove punti in cinque partite che sono valsi il quinto posto, a meno sette dal secondo posto. Per Baroni e i suoi ragazzi la sfida rappresenta quindi l'opportunità per dare continuità di risultati e per scalare la classifica.

COME ARRIVA IL CESENA

Con sette punti nelle ultime tre gare, i bianconeri hanno rilanciato la loro classifica dando una sterzata dopo un avvio stentato. Per i ragazzi di Diamanti c'è inoltre l'opportunità di superare in classifica proprio l'Hellas, distante solamente un punto.