In casa Inter il tema rinnovi è sempre d'attualità. E tra i giocatori che aspettano novità con una certa tre­pi­da­zione c'è Mar­cus Thu­ram, in scadenza nel 2028. Per il francese classe '97 - sempre più indispensabile per Chivu vista anche l'assenza di Lautaro - il primo aspetto da considerare è chiaro: quando sca­drà il con­tratto attuale avrà già 31 anni.

Thuram chiede più soldi, l'Inter al lavoro per il rinnovo. Ma c'è la politica di Oak­tree

Come potrebbe la società pro­por­gli oggi un'offerta al rialzo? Thu­ram si aspetta di otte­nere un aumento di sti­pen­dio rispetto ai 6 milioni netti (il decreto cre­scita aiuta nella tas­sa­zione il club) che gli ven­gono ver­sati adesso. Solamente, sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport, la poli­tica della soste­ni­bi­lità impo­sta da Oak­tree ha sta­bi­lito che i nuovi con­tratti deb­bano pre­ve­dere una base fissa non altis­sima abbi­nata a una ricca parte mobile: in altre parole, i cal­cia­tori devono meri­tare i loro emo­lu­menti attra­verso bonus per­so­nali e col­let­tivi che siano deter­mi­nati dal ren­di­mento.

Proiezioni e colloqui

Così Thu­ram, per poter restare all’Inter come desi­dera, dovrà abbas­sare in modo con­si­de­re­vole le pre­tese. Dalla società fil­tra otti­mi­smo, oltre alla deter­mi­na­zione di fis­sare dei paletti finan­ziari. Se non si dovesse rag­giun­gere un’intesa, a giu­gno si potreb­bero fare altri ragio­na­menti. Una proiezione? Thu­ram ha una clau­sola da 85 milioni mai nep­pure avvi­ci­nata da qualche club, tanto che il francese è sem­pre rima­sto feli­ce­mente a Milano. Anche sta­volta può finire così, magari con un con­tratto più lungo e meno pesante da ammor­tiz­zare per l’Inter. Ser­vi­ranno tut­ta­via molti col­lo­qui e tanti incon­tri per far qua­drare i conti nell’inte­resse gene­rale.