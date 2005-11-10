Thuram chiede più soldi all'Inter, ma ci sono i paletti di Oaktree. Tra bonus e clausole, il punto sul rinnovo
Tommaso Bonan
In casa Inter il tema rinnovi è sempre d'attualità. E tra i giocatori che aspettano novità con una certa trepidazione c'è Marcus Thuram, in scadenza nel 2028. Per il francese classe '97 - sempre più indispensabile per Chivu vista anche l'assenza di Lautaro - il primo aspetto da considerare è chiaro: quando scadrà il contratto attuale avrà già 31 anni.
Thuram chiede più soldi, l'Inter al lavoro per il rinnovo. Ma c'è la politica di Oaktree
Come potrebbe la società proporgli oggi un'offerta al rialzo? Thuram si aspetta di ottenere un aumento di stipendio rispetto ai 6 milioni netti (il decreto crescita aiuta nella tassazione il club) che gli vengono versati adesso. Solamente, sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport, la politica della sostenibilità imposta da Oaktree ha stabilito che i nuovi contratti debbano prevedere una base fissa non altissima abbinata a una ricca parte mobile: in altre parole, i calciatori devono meritare i loro emolumenti attraverso bonus personali e collettivi che siano determinati dal rendimento.
Proiezioni e colloqui
Così Thuram, per poter restare all’Inter come desidera, dovrà abbassare in modo considerevole le pretese. Dalla società filtra ottimismo, oltre alla determinazione di fissare dei paletti finanziari. Se non si dovesse raggiungere un’intesa, a giugno si potrebbero fare altri ragionamenti. Una proiezione? Thuram ha una clausola da 85 milioni mai neppure avvicinata da qualche club, tanto che il francese è sempre rimasto felicemente a Milano. Anche stavolta può finire così, magari con un contratto più lungo e meno pesante da ammortizzare per l’Inter. Serviranno tuttavia molti colloqui e tanti incontri per far quadrare i conti nell’interesse generale.