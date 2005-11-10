Gabi Morais, ex calciatrice della nazionale brasiliana femminile, è stata arrestata martedì nell'ambito dell'Operazione Liquidazione, un blitz della Polizia Civile del Ceará contro il narcotraffico e il riciclaggio di denaro legati al Comando Vermelho, una delle principali organizzazioni criminali del Brasile.

Secondo l'inchiesta, riportata dal Diário do Nordeste, Morais avrebbe ricoperto un ruolo centrale e strategico nelle attività di riciclaggio e nel traffico di droga dell'organizzazione. Fonti della polizia citate dal quotidiano riferiscono che l'ex calciatrice avrebbe negoziato la vendita di stupefacenti nel quartiere Lagamar, a Fortaleza, mentre il fratello João Paulo Carneiro de Morais, conosciuto come "JP Lagamar", si sarebbe occupato della distribuzione in altri quartieri. Il padre, João Bosco da Rocha, soprannominato "João Presinha", sarebbe invece collegato ad attività in altri Stati del Paese, ma non è stato arrestato durante questa operazione.

Le accuse e il presunto sistema di riciclaggio

Uno dei presunti sistemi utilizzati per riciclare il denaro sarebbe il bar Adega Revoada GM, situato sempre a Lagamar, dove Morais organizzava feste praticamente ogni due settimane. In passato, proprio per questi eventi, aveva avuto problemi con la giustizia a causa di un reato ambientale legato all'utilizzo degli impianti audio. La vicenda aveva portato a una multa di 6.484 real, circa 1.100 dollari, a favore di un ente impegnato nella tutela ambientale.

L'inchiesta ha anche precedenti legati alla famiglia. João Bosco da Rocha era già stato identificato dalla Polizia Civile come uno dei principali trafficanti della zona di Lagamar. Nel gennaio 2014, all'età di 48 anni, era stato arrestato dal Dipartimento antidroga (Denarc) al termine di due mesi di indagini, quando era considerato il principale narcotrafficante della regione. In quell'occasione erano state fermate anche altre sei persone, tra cui il genero.

La banda armata e gli omicidi

Secondo quella precedente indagine, l'uomo avrebbe guidato una banda armata sospettata di essere responsabile di omicidi a Lagamar e nei quartieri vicini, come Aerolândia e Tancredo Neves. Gli obiettivi sarebbero stati trafficanti rivali e consumatori che avevano accumulato debiti con l'organizzazione.

La carriera di Gabi Morais

Morais, 32 anni e originaria dello Stato del Ceará, lo scorso giugno aveva pubblicato un video in cui si mostrava durante un allenamento. Fino a febbraio di quest'anno aveva giocato nell'Internacional di Porto Alegre, prima di interrompere il contratto consensualmente con il club.

In precedenza aveva vestito la maglia del Corinthians, conquistando due campionati brasiliani, una Supercoppa brasiliana e una Copa Libertadores. Aveva inoltre giocato nelle selezioni Under 20 e nella nazionale maggiore, con cui ha collezionato quattro presenze.