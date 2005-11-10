Il Napoli è alle prese con una situazione molto fluida per il centrocampo. Anguissa e De Bruyne sembrano in uscita anche se tutto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno. Per il primo c’è l’ipotesi Marsiglia, un discorso che però non è ancora entrato nel vivo. Il giocatore piace ma prima di affondare il colpo il club francese vuole capire cosa succede con Hojbjerg che è nel mirino di Juventus e Fiorentina, a caccia di un giocatore con queste caratteristiche. Per il belga resta in piedi l’ipotesi Psv. All’inizio del mese di dicembre, la situazione sarà più chiara per entrambi.

Sven Mijnans è l’ultima idea per il centrocampo

È così il Napoli è al lavoro sulle possibili alternative. In casa azzurra restano puntati i riflettori su Coulibaly e Camara del Monaco. Una questione difficile da affrontare per il Napoli, visto che la società del Principato non intende mettere in vendita i suoi gioielli soprattutto a metà stagione. A meno di offerte fuori mercato. Il ds Manna proprio per questo sta sondando anche altre piste. Una di queste è Sven Mijnans del Psv, mezzala offensiva che ha già realizzato 9 reti e 2 assist in 10 presenze stagionali in Eredivisie.

E per l’attacco oltre Varela c’è l’opzione Sebastiano Esposito

Per quanto riguarda l’attacco l’idea principale resta Varela ma su di lui si stanno muovendo anche diversi club stranieri e la situazione sta diventando complicata. Anche per questo motivo il Napoli segue con grande attenzione Sebastiano Esposito che in estate si è trasferito dal Cagliari al Sassuolo. Insomma il lavoro non manca, gli azzurri però sono pronti per ingranare la marcia e regalare ad Allegri i rinforzi necessari.