SudTirol, Rok Vadjunec verso l'addio: a gennaio può scendere in Serie C
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 23:49Serie B
autore Daniel Uccellieri
19.11.2026 23:49Serie B
Vadjunec verso l'addio al SudTirol a gennaio: il classe 2006 potrebbe trasferirsi in Serie C dopo l'arrivo di Cragno.
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© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Il mercato invernale potrebbe portare a una separazione tra il SudTirol e Rok Vadjunec. Il portiere classe 2006, secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, è destinato a lasciare il club altoatesino a gennaio per trovare maggiore spazio in Serie C.
Dopo il tesseramento di Cragno, che andrà ad affiancare Plizzari, la società starebbe infatti lavorando per individuare una nuova sistemazione per l'ex Treviso. L'orientamento è quello di favorire la sua uscita nella prossima finestra di mercato, con l'obiettivo di trovare una squadra in Serie C.
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