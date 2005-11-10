Il futuro di Kevin De Bruyne non è più in discussione? Sì, almeno fino al termine della stagione, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Nonostante il pressing del PSV Eindhoven, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi del fuoriclasse belga durante la sessione invernale di calciomercato. Massimiliano Allegri considera l'ex Manchester City un elemento imprescindibile della propria manovra e anche la società ritiene fondamentale il suo contributo per recuperare terreno in campionato e proseguire il cammino in Champions League.

De Laurentiis ha già detto no al PSV

Nei giorni scorsi dall'Olanda era emersa l'indiscrezione relativa a un'offerta da due milioni di euro per anticipare a gennaio il trasferimento del centrocampista. Secca la risposta di Aurelio De Laurentiis, sia per la valutazione economica sia per una questione di principio: De Bruyne non è sul mercato. Il PSV sta provando in tutti i modi a convincere il giocatore, ma dovrà fare i conti con la ferma posizione della dirigenza partenopea.

Il PSV può impostare l'operazione per giugno

Il club di Eindhoven non sembra comunque intenzionato ad abbandonare la pista e potrebbe lavorare sin da ora a un accordo in vista della prossima estate, facendo leva sulla possibilità per De Bruyne di avvicinarsi a casa. Il contratto del belga con il Napoli scadrà a giugno e resta da capire se la società azzurra eserciterà l'opzione per il rinnovo per una terza stagione. Un discorso che verrà affrontato più avanti: a gennaio De Bruyne non si muove.