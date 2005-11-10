L'addio di Paulo Fonseca al Lione per accettare la proposta dello Sporting CP continua a far discutere in Francia. Nonostante l'OL abbia già voltato pagina affidando la panchina a Carlos Vicens, il modo in cui è maturata la separazione ha lasciato profonde ferite all'interno dello spogliatoio.

Il duro faccia a faccia con Tolisso

In un video pubblicato dallo stesso Lione, dedicato agli ultimi giorni di Fonseca al Groupama Stadium, si vede il tecnico portoghese comunicare ai giocatori di aver ricevuto un'offerta da "un altro club". A quel punto prende la parola il capitano Corentin Tolisso, che non nasconde tutta la propria delusione: "Ci avete ripetuto tante volte: 'Non mollate, non mollate'. Oggi, però, ho la sensazione che siate proprio voi ad aver abbandonato noi, ed è difficile da accettare", dice l'ex centrocampista del Bayern Monaco durante il saluto all'allenatore.

La delusione resta, ma l'OL va avanti

Parole che confermano quanto Tolisso aveva già dichiarato poche settimane dopo la sfida di Europa League contro la Real Sociedad. "Se fosse stato il Lione a cercarmi mentre ero in un altro club, probabilmente sarei partito anch'io. Mi ha deluso soprattutto il momento della scelta, dopo tutto quello che avevamo costruito insieme. Avrei voluto che restasse, è un allenatore eccezionale e gliel'ho sempre detto. Ma nessuno è al di sopra dell'istituzione OL: lui ha fatto la sua scelta e noi dobbiamo guardare avanti", aveva spiegato il capitano, diviso tra la stima personale per Fonseca e l'amarezza per una separazione arrivata in modo così improvviso.