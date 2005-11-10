Una strategia su due fronti. Da una parte il mercato di gennaio, dove Gerry Cardinale vuole consegnare a Ruben Amorim nuovi elementi funzionali al progetto tecnico. Dall’altra l’estate, quando potrebbe arrivare un colpo di grande prestigio come Bruno Fernandes, diventato uno dei nomi più intriganti per il futuro del Milan. Il portoghese, infatti, non rappresenta un’operazione immediata, ma una possibile occasione da cogliere nella prossima sessione estiva, quando potrebbe liberarsi. Il suo futuro al Manchester United resta in bilico dopo le difficoltà nelle trattative per il rinnovo e il Milan monitora la situazione.

Bruno Fernandes e Dalot, il filo diretto con Manchester

Il legame tra Bruno Fernandes e Amorim potrebbe rappresentare un fattore importante. I due si conoscono bene e il centrocampista sarebbe il profilo ideale per aggiungere qualità, leadership ed esperienza alla trequarti rossonera. L'operazione resta però complessa: oltre alla concorrenza, pesa il valore economico dell’affare e la volontà dello United di provare a trattenere il proprio capitano. Diverso il discorso per Diogo Dalot, già passato dal Milan nella stagione 2020/21: il terzino portoghese piace per duttilità e conoscenza del campionato italiano, ma al momento non sembra intenzionato a lasciare Manchester, dove vuole inseguire obiettivi importanti.

Endrick o Tresoldi, la scelta per l’attacco

A gennaio il reparto offensivo resta una delle priorità. Il Milan cerca una punta capace di raccogliere l’eredità di Francesco Camarda, destinato a un’esperienza in prestito per trovare maggiore continuità. I nomi sul tavolo sono quelli di Endrick e Nicolò Tresoldi. Il brasiliano rappresenta il grande talento internazionale, ma il suo cartellino richiede un investimento vicino ai 70 milioni di euro. Più giovane e in forte crescita è invece il profilo di Tresoldi, la cui valutazione è aumentata dopo un ottimo avvio di stagione (il Bruges è bottega cara). La scelta non sarebbe legata soltanto al costo, ma soprattutto alle esigenze tattiche di Amorim: il Milan vuole un attaccante capace di inserirsi in un sistema offensivo moderno e diventare un riferimento per il futuro. Insomma, tanti obiettivi di spessore per una squadra sempre più competitiva, come ha promesso la proprietà.