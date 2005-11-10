La sosta - la seconda della stagione - è ormai archiviata, e questa sera si alzerà il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che riprende dunque il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domenica.

Dal derby toscano, al testacoda, passando per il futuro di Gallo

Confermato il tecnico del Vicenza, almeno per il momento, c'è l'obbligo - da parte dei biancorossi - di invertire la rotta: l'avversario, però, non è dei più facili, considerando il momento di grazia che sta vivendo l'Ascoli, neopromossa come la formazione guidata da Fabio Gallo. Una svolta serve poi all'Empoli, ma di fatto anche al Pisa, che si sfideranno nel derby toscano che verrà disputato a porte chiuse: la nota congiunta dei club è stata piuttosto eloquente. Incuriosisce poi il testacoda tra Catanzaro e Palermo.

Programma del turno e classifica.

Di seguito il programma del turno:

SERIE B - 12ª GIORNATA

Venerdì 20 novembre

Ore 20.30 - Hellas Verona-Cesena

Sabato 21 novembre

Ore 15.00 - Ascoli-Vicenza

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 15.00 - Modena-Juve Stabia

Ore 15.00 - Sampdoria-Benevento

Ore 15.00 - SudTirol-Cremonese

Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo

Ore 19.30 - Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

Ore 15.00 - Avellino-Mantova

Ore 17.15 - Arezzo-Padova

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 23

Ascoli 20

Mantova 19

Hellas Verona 16

Avellino 16

Benevento 16

Pisa 16

Cremonese 15

Sudtirol 15

Padova 15

Cesena 15

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Sampdoria 11

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Empoli 9

Vicenza 9

Catanzaro 6