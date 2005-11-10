Serie B, 12ª giornata: derby toscano senza pubblico, testacoda al 'Ceravolo'. La guida completa
Claudia Marrone
La sosta - la seconda della stagione - è ormai archiviata, e questa sera si alzerà il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che riprende dunque il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domenica.
Dal derby toscano, al testacoda, passando per il futuro di Gallo
Confermato il tecnico del Vicenza, almeno per il momento, c'è l'obbligo - da parte dei biancorossi - di invertire la rotta: l'avversario, però, non è dei più facili, considerando il momento di grazia che sta vivendo l'Ascoli, neopromossa come la formazione guidata da Fabio Gallo. Una svolta serve poi all'Empoli, ma di fatto anche al Pisa, che si sfideranno nel derby toscano che verrà disputato a porte chiuse: la nota congiunta dei club è stata piuttosto eloquente. Incuriosisce poi il testacoda tra Catanzaro e Palermo.
Programma del turno e classifica.
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 12ª GIORNATA
Venerdì 20 novembre
Ore 20.30 - Hellas Verona-Cesena
Sabato 21 novembre
Ore 15.00 - Ascoli-Vicenza
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 15.00 - Modena-Juve Stabia
Ore 15.00 - Sampdoria-Benevento
Ore 15.00 - SudTirol-Cremonese
Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo
Ore 19.30 - Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Hellas Verona 16
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
Cremonese 15
Sudtirol 15
Padova 15
Cesena 15
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Sampdoria 11
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Empoli 9
Vicenza 9
Catanzaro 6