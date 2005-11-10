Tra ribaltoni in panchina e volti nuovi, il campionato di Serie C è giunto alla 15ª giornata, che prenderà il via questa sera, e si concluderà poi come di consueto con i postici del lunedì sera, in attesa che vengano poi recuperati i confronti di due delle tre U23 rinviati nel precedente turno.

GIRONE A

Sulla carta l'Union Brescia non ha un confronto proibitivo, tutt'altro, ma osserverà con speciale attenzione la gara di apertura, quella tra Trento e Cittadella, di cui sarà spettatrice molto interessata. È sul confronto del 'Briamasco', per altro sold out, che si concentrano tutti i fari di questo raggruppamento: i padroni di casa possono scrivere la storia e scavalcare i veneti, a patto di centrare i tre punti. Attenzione però, perché la vetta è un obiettivo anche del prima citato Union Brescia...

GIRONE B

Con solo un passo falso dello Spezia può rimettere tutto in gioco, e la gara che attende i liguri sarà piuttosto impegnativa: la Torres, specie poi tra le mura amiche, non vorrà sfigurare. Segue tutto attentamente il Ravenna. Ai piani bassi, occhio a Pianese-Gubbio, con il trainer degli umbri che, dopo 32 gare senza vittorie a livello personale, ha riassaporato i tre punti.

GIRONE C

Tanti big match, o meglio, tante gare da non sbagliare, fosse anche solo perché derby: lo sa bene il Crotone, che sarà impegnato contro un rivitalizzato Cosenza. Non può fallire nemmeno la Salernitana in casa della Casertana, anche se il peso maggiore lo hanno forse Catania e Bari, che si sfideranno per i piani alti della graduatori; certo, il Potenza è abbastanza in fuga.

Di seguito il programma completo:

SERIE C - 15ª GIORNATA

GIRONE A

Venerdì 20 novembre

Ore 20.30 – Trento-Cittadella

Sabato 21 novembre

Ore 14.30 – Treviso-Pergolettese

Ore 17.30 – Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo

Ore 17.30 – Giana Erminio-Juventus Next Gen

Domenica 22 novembre

Ore 12.30 – Pro Vercelli-Novara

Ore 12.30 – Union Brescia-Renate

Ore 14.30 – Alcione Milano-Ospitaletto

Ore 17.30 – Desenzano-Albinoleffe

Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Carpi

Lunedì 23 novembre

Ore 20.30 – Lecco-Lumezzane (diretta RaiSport)

Classifica: Cittadella 32, Union Brescia 31, Trento 30, Ospitaletto 25, Arzignano Valchiampo 25, Treviso 22, Lecco 21, Alcione 18, Pergolettese 18, AlbinoLeffe 17, Pro Vercelli 17, Lumezzane 16, Juventus Next Gen 14, Novara 14, Carpi 14, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 9

GIRONE B

Sabato 21 novembre

Ore 14.30 – Ostiamare-Atalanta U23

Ore 14.30 – Vado-Latina

Ore 17.30 – Campobasso-Vis Pesaro

Ore 17.30 – Pineto-Pescara

Domenica 22 novembre

Ore 14.30 – Livorno-Ravenna

Ore 14.30 – Pianese-Gubbio

Ore 14.30 – Torres-Spezia

Ore 17.30 – Forlì-Reggiana

Ore 17.30 – Sambenedettese-Perugia

Lunedì 23 novembre

Ore 20.30 – Grosseto-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Torres 25, Grosseto 23, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Campobasso 19, Latina 18, Atalanta U23 18*, Perugia 17, Pineto 17*, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Ostiamare 10, Vis Pesaro

*una gara in meno

GIRONE C

Venerdì 20 novembre

Ore 20.30 – Casertana-Salernitana

Sabato 21 novembre

Ore 14.30 – Audace Cerignola-Barletta

Ore 14.30 – Inter U23-Potenza

Ore 14.30 – Monopoli-Cavese

Ore 17.30 – Crotone-Cosenza

Ore 17.30 – Savoia-Sorrento

Domenica 22 novembre

Ore 12.30 – Scafatese-Foggia

Ore 14.30 – Altamura-Casarano

Ore 15.00 – Catania-Bari

Ore 17.30 – Picerno-Giugliano

Classifica: Potenza 35, Bari 26, Sorrento 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Audace Cerignola 20*, Inter U23 20*, Picerno 19, Cavese 19, Casarano 18, Salernitana 18, Barletta 18, Altamura 16, Giugliano 16, Foggia 15, Savoia 15, Cosenza 13, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

*una gara in meno