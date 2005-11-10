Se il Milan davvero aprirà ancora il portafogli per Nicolò Tresoldi nel calciomercato di gennaio, segnerà un record nella storia del calciomercato di Serie A: mai nessuna società prima d'ora, infatti, avrebbe mai speso tanto per acquistare due centravanti in una singola stagione. Ipotizzando come cifra i 60 milioni di euro chiesti dal Club Brugge per il loro centravanti, e aggiungendoci i 73 già spesi in estate per prendere Ramos dal PSG, sarebbero ben 133 milioni di euro. Togliamone due-tre di possibile sconto e arrotondiamo a 130, ci basta.

Cardinale innamorato di lui

Il primato, con 130 milioni di euro spesi per due attaccanti in un campionato, andrebbe subito al Diavolo e a Gerry Cardinale, che vede nella punta italo-tedesca un vero e proprio oggetto del desiderio e, forte del fatto di aver sistemato i conti del club con il lavoro negli anni, sembra tutt'altro che intimorito rispetto all'idea di dover aprire il portafogli. La richiesta della società belga, racconta chi conosce il proprietario del Milan, non spaventa. Sicuramente la tripletta messa a segno in Champions League contro i cugini dell'Inter avrà una sua parte in questo quadro...

Il record era della Juventus

Nel 2018/19, con il costosissimo colpo Cristiano Ronaldo, la Juventus si era 'fermata' a 124 milioni di euro tra quelli per CR7 e la ben più modesta somma per riscattare Favilli che però neanche è rimasto in prima squadra. Due anni dopo, altri 118 milioni tra Vlahovic (81, a gennaio) e Kean (37 tra onere del prestito, riscatto definitivo e bonus). Da evidenziare anche il Napoli dello scorso anno, che tra Lucca e Hojlund ha investito quasi 100 milioni di euro.