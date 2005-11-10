Il trasferimento di un calciatore dal campionato svedese alla Serie A non è certo così inusuale. Da fine anni '90 ad oggi sono 47 i calciatori che hanno lasciato l'Allsvenskan per trasferirsi nel nostro campionato per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di euro. Il 48esimo quasi certamente sarà l'attuale capocannoniere dell'Hammarby Paulos Abraham, calciatore classe 2002 svedese che dopo le ultime partite della stagione 2026 col club di Stoccolma potrebbe trasferirsi in Ciociaria per circa 4 milioni di euro. Ovvero per il valore presente nel suo attuale contratto scadenza 31 dicembre 2028.

Il 2 febbraio Lahdo in Italia per 12 milioni

Attualmente primo in campionato, l'Hammarby quest'anno si sta giocando il titolo con il Sirius (tra due giorni lo scontro diretto, ndr) dopo aver definito a inizio anno la cessione più importante della storia del club. In pochi però rammentano che quella cessione è stata definita a un club italiano, Ricordate? Trattasi del trasferimento ultimato lo scorso 2 febbraio al Como di Adrian Lahdo, centrocampista classe 2007 che a inizio anno s'è trasferito in riva al Lago per dodici milioni di euro. "E' un centrocampista completo, un giovane di grande talento che ci completa per caratteristiche - raccontava il ds Ludi dopo aver depositato il contratto -. Parliamo di un box to box, che secondo noi è allineato rispetto allo stile di Fabregas. Gli va dato il tempo di adattarsi, ma il nostro ambiente ci permette di inserire giocatori molto velocemente".

Ma l'esordio solo a ottobre

In realtà ad oggi l'inserimento sta avvenendo in maniera fin troppo graduale anche perché il livello di competitività nel Como è cresciuto in modo vertiginoso negli ultimi mesi. Lahdo ha fatto il suo esordio per pochi secondi solo a fine ottobre nella sfida vinta 2-0 contro il Sassuolo. Poco, davvero troppo poco per non imporre riflessioni sulla possibilità di cederlo in prestito a gennaio a un club capace di dargli maggiore minutaggio. Del resto, proprio un trasferimento a titolo temporaneo sta permettendo a un altro tesserato del Como arrivato dalla Svezia a inizio anno come Noel Törnqvist - portiere oggi al Monza - di trovare quello spazio che nei primi mesi in riva al Lago non era riuscito a ritagliarsi.