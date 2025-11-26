Napoli, il punto sui lungodegenti: Lukaku punta la Juventus, Meret toglie il gesso
Il Napoli continua a fare i conti con un’infermeria affollata mentre prepara la delicatissima trasferta dell’Olimpico contro la Roma capolista. Le novità arrivate da Sky Sport confermano un quadro tutt’altro che semplice per Antonio Conte, chiamato a gestire assenze pesanti in un momento cruciale della stagione.
Stando a quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, qualche sorriso arriva da Alex Meret, che ha finalmente rimosso il gesso e potrà dare inizio al percorso di riatletizzazione. Il portiere, però, non è atteso in campo nell’immediato: servirà prudenza per evitare ricadute e accelerazioni controproducenti.
Resta invece più delineata la tabella di marcia di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, ai box da metà agosto, punta con decisione al 7 dicembre come data del suo possibile rientro. Il match contro la Juventus al Maradona rappresenta l’obiettivo cerchiato in rosso dallo staff medico, anche se tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore nelle prossime settimane.
Un quadro complessivo che costringe Conte a scelte obbligate e rotazioni ridotte, proprio alla vigilia di uno degli esami più impegnativi del suo cammino in azzurro.