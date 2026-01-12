Messi, Modric e Theo: tanti i top accostati al Como prima di Bernardo Silva

Il progetto ambizioso del Como è sotto gli occhi di tutti. Dopo un mercato estivo scintillante la squadra di Cesc Fabregas sta rispettando le attese, con un campionato da protagonista subito a ridosso delle squadre in lotta per lo Scudetto. E nelle ultime ore, nonostante gli annunci di scarsa mobilità a gennaio fatti dalla società, è emersa la voce di un possibile interessamento già nel calciomercato di gennaio per Bernardo Silva, talento classe '94 del Manchester City.

Quello del portoghese è solo l'ultimo dei grandi nomi accostati al club lariano. Fra questi c'è anche Leo Messi, con Cesc Fabregas che la scorsa estate rispose così ad una domanda in merito: "Mai dire mai, è stato a casa mia in vacanza. Ha fatto un viaggio per vedere amici, noi siamo amici, anche le mogli e i figli", era stato il pensiero del tecnico spagnolo.

In quei giorni un altro dei big avvicinati al Como era Douglas Luiz, colpo di mercato della Juventus l'estate precedente ma mai esploso in Italia. Nel ruolo, qualche mese prima, era stato fatto anche un sondaggio per Luka Modric, poi finito al Milan. Mentre in inverno, in molti lo ricorderanno, il Como aveva provato a convincere Theo Hernandez. Fra i nomi di top player circolati nei mesi scorsi anche quelli di due centravanti legati in modo diverso alla Serie A: quello di Mauro Icardi e quello di Jamie Vardy oggi alla Cremonese.