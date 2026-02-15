Assenza pesante contro la Roma, La Repubblica (ed. Napoli): "Il Napoli perde anche McTominay"
Sfida importante per il Napoli. La squadra di Antonio Conte questa sera scenderà in campo al "Maradona" per affrontare la Roma in un match importante per il quarto posto. Assente illustre sarà Scott McTominay che, infortunatosi contro il Genoa, non ci sarà. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Il Napoli perde anche McTominay, per la Roma 50mila al Maradona".
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
