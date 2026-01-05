Napoli, le soluzioni per sostituire Neres: Conte può cambiare posizione a due pedine

L’infortunio di David Neres ha lasciato strascichi che vanno oltre il risultato dell’Olimpico. L’esterno brasiliano si è fermato al 69’ di Lazio-Napoli dopo un movimento innaturale del piede sinistro e, nelle ore successive, ha svolto accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Il responso è stato rassicurante: “trauma distorsivo alla caviglia sinistra”, senza lesioni, con l’avvio immediato dell’iter riabilitativo. I tempi stimati oscillano tra i 7 e i 10 giorni: niente Verona, tentativo concreto di rientro per la sfida con l’Inter.

Il vero tema, però, è come Antonio Conte intenda compensare l’assenza di un giocatore che garantisce profondità, uno contro uno e imprevedibilità. Le soluzioni non mancano e rientrano nella logica di un sistema fluido, già visto più volte in stagione. L’opzione più accreditata prevede un doppio movimento: Giovanni Di Lorenzo che scala a tutta fascia e Matteo Politano che si alza nel ruolo occupato da Neres, mantenendo ampiezza e qualità nell’ultimo terzo.

Questo assetto comporterebbe l’inserimento di un centrale in più nella linea difensiva: spazio quindi a Sam Beukema o Alessandro Buongiorno, a seconda delle letture di gara e delle condizioni fisiche. L'altra soluzione invece sarebbe quella ruolo su ruolo, ossia con l'inserimento di Noa Lang nella casella di Neres.