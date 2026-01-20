Napoli, Manna sul mercato: "Vogliamo allungare la rosa, in attacco siamo molto corti"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League contro il Copenaghen: "Hojlund è un grande professionista e un grande calciatore, torna a casa: l'anno scorso ha fatto due gol qui e speriamo li faccia anche stasera".

Lang e Lucca in partenza?

"Il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato, perché non modifica nulla per la norma ma è un nostro obiettivo importante che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Stiamo facendo alcune cose, sappiamo che dobbiamo operare con delle limitazioni per sfortuna. Cercheremo di far quadrare le cose, per migliorare o comunque allungare la rosa perché siamo molto corti."

In quale reparto soprattutto?

"Sicuramente in avanti ci mancano tanti giocatori: Politano e Neres sono out, Lukaku sta rientrando. Speriamo di recuperare già nel weekend Anguissa e poi vedremo".