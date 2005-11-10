Napoli, Meret: "Restiamo uniti, la certezza a cui aggrapparsi è la nostra qualità"

Alex Meret, portiere del Napoli, alla vigilia della terza giornata della League Phase della Champions League presenterà in conferenza stampa il match contro il Bodo/Glimt. Appuntamento alle 15:15 allo stadio Diego Armando Maradona. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro coi media.

15.15 - Inizia la conferenza di Meret

Partita da dentro o fuori contro una squadra che non è più una meteora. A quale certezza vi aggrappate?

"Sappiamo che non è un momento facile, le certezze che abbiamo penso siano le grandi qualità tecniche di ognuno di noi, dobbiamo aggiungerci più voglia e sacrificio, la voglia di difendere tutti insieme che forse ci è mancata ultimamente. Le qualità le abbiamo, dobbiamo sfruttarle al meglio, dobbiamo ripartire da questo, restando uniti".

Sei uno dei leader, cosa vi state dicendo nello spogliatoio voi senatori per uscire dalle difficoltà?

"Sì, la cosa fondamentale è restare uniti, se ognuno pensa di risolvere la situazione da solo sicuramente non ne veniamo fuori. Dobbiamo dare di più tutti e solo così possiamo uscirne, ognuno deve fare più del 100% per se stesso ed al servizio dei compagni. Essere squadra è troppo importante, affronti squadre che ti mettono in difficoltà ma c'è voglia di uscirne al più presto e ritrovare continuità, domani è una grande occasione".

La gestione del gruppo nell'ultimo biennio è stata dura a livello mentale, c'è il rischio inconscio di essersi rilassati senza una certa gestione?

"La gestione è un po' diversa, col mister c'è non dico più tranquillità, ma comunque forse meno pressione e ci dà più liberta ma dobbiamo essere noi responsabili e sapere che comunque il 100% lo si deve dare sempre, penso che la squadra deve ritrovare la compattezza e la voglia di non subire ed essere cattiva lì davanti. Solo per alcuni dettagli alcune gare non sono andate bene, è il dettaglio da portare a nostro favore".

I tifosi sono preoccupati, trovi punti di contatto con la stagione del decimo posto?

"Spero di non ripetere una stagione così, fu molto negativa, tanti c'erano anche in quell'anno e quindi c'è voglia di non ripeterla, ma di riprendersi rapidamente. Siamo all'inizio, non è stato un buon inizio, ma c'è ancora il tempo per recuperare il terreno perso finora e penso che il gruppo sia unito in questo, vedo soprattutto negli ultimi giorni una voglia di riprenderci al più presto, non lo meritano i tifosi e neanche noi che lavoriamo tutti i giorni".

Vi siete dati una spiegazione sull'emergenza infortuni?

"Non lo so, ormai c'è sempre più intensità, corsa, partite, se non sei al 100% rischi infortuni o ricadute, purtroppo vorremmo essere sempre tutti disponibili ma questi eventi succedono a tutte le squadre, non solo a noi, resta adattarsi".

Ti aspetti un Bodo che verrà ad aggredirti o dovrete fare la partita?

"E' una squadra tosta, ben organizzata, ha messo in difficoltà diverse squadre forti ultimamente, penso che inizialmente ci aggrediranno poi la partita dobbiamo farla noi, davanti al nostro pubblico, e metterla subito dalla nostra parte anche se non sarà semplice".

Quanto è importante giocare al Maradona?

"Non devo diro io, è fondamentale, stare uniti con la città e i tifosi è fondamentale, per uscirne il loro sostegno è importantissimo e giocare in casa è diverso sentendo il calore del pubblico che non manca mai".

In Champions a volte mancano ritmo ed intensità.

"Non lo so, che sia Champions o campionato il ritmo non puoi mai abbassarlo per gestire, salvo che sei 2-3 gol avanti, tutte le squadre sono organizzate e hanno qualità e possono metterti in difficoltà. C'è da mettere ritmo e intensità per tutta la partita".

Il tuo agente ha detto non c'è fretta nonostante la scadenza, ti farebbe piacere restare qui a vita?

"Come ho già detto, non ho alcun problema a restare, mi trovo bene qui, è il mio nono anno, da parte mia c'è la massima disponibilità a parlare per il futuro, non lo abbiamo ancora fatto, ma non sarà un problema, quando sarà il momento lo faremo e decideremo la soluzione migliore per me e per il Napoli".

15.26 - Termina la conferenza stampa