Napoli, Politano: "Ci tenevamo a iniziare bene questo 2026, vogliamo migliorarci"

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha parlato al termine della gara vinta 2-0 contro la Lazio, nella quale ha servito due assist per Spinazzola e Rrahmani: "Ci tenevamo a partire bene nel nuovo anno contro una squadra forte, siamo stati bravi a trovare due gol nel primo tempo. Migliorarci rispetto all'anno scorso è il nostro obiettivo, sappiamo che non è facile perché abbiamo tre competizioni. Dobbiamo restare attaccati al Milan e adesso vediamo l'Inter. Dispiace per il finale, non è mai bello vedere queste scene ma accettiamo le decisioni e andiamo avanti".