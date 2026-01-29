Napoli fuori dalla Champions, Politano: "C'è rammarico ma fiero di far parte di questa squadra"
Una sconfitta che vale l'eliminazione. Il Napoli saluta la Champions League. Nonostante le assenze la squadra di Antonio Conte regge l'urto e spaventa il Chelsea che però nell'arco dei 90, e oltre, minuti fa valere la propria superiorità tecnica imponendosi al "Maradona" per 3-2. I partenopei falliscono quindi l'aggancio ai primi 24 posti della classifica venendo quindi eliminati dalla coppa dalle grandi orecchie.
Una sconfitta che non abbatte Matteo Politano. L'esterno azzurro premia comunque la gara fatta dal gruppo in un momento di difficoltà. Il giocatore ha pubblicato sulla propria pagina Instagram dopo la gara: "C’è grandissimo rammarico per come è andata a finire ma sono fiero e orgoglioso di far parte di questa squadra. Forza Napoli".
