Napoli, il PSV non molla De Bruyne. Manna al lavoro sui colpi in entrata

Il PSV Eindhoven insiste per Kevin De Bruyne, ma il Napoli non ha intenzione, almeno per il momento, di privarsi del centrocampista belga. Il club olandese vorrebbe provare a convincere l'ex Manchester City a trasferirsi già a gennaio, anche se l'operazione si presenta complicata. Come riferisce il Corriere dello Sport, la posizione della società azzurra è chiara: De Bruyne resta un elemento importante per Massimiliano Allegri, che vorrebbe continuare ad averlo a disposizione nella seconda parte della stagione.

Il belga, dal canto suo, non ha chiuso completamente la porta all'ipotesi PSV. Interrogato sul proprio futuro dopo la partita della Nazionale contro la Turchia, ha lasciato aperta ogni possibilità, senza però manifestare una volontà esplicita di lasciare Napoli. Il suo contratto scadrà a giugno 2027, ma la società dispone di un'opzione per prolungarlo di un'ulteriore stagione. Al momento non emergono indicazioni su un eventuale rinnovo, mentre il peso dell'ingaggio potrebbe incidere sulle valutazioni future. La volontà attuale è comunque quella di proseguire insieme, pur senza escludere a priori l'esame di eventuali offerte.

Napoli, Anguissa e Lobotka possono partire: Coulibaly e Camara nel mirino

In vista di gennaio, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diverse opportunità per rinforzare il centrocampo, reparto che potrebbe essere interessato anche da alcune uscite. Da seguire soprattutto la situazione di André-Frank Zambo Anguissa, in scadenza a giugno, ma anche quella di Stanislav Lobotka, per il quale il Napoli potrebbe prendere in considerazione eventuali proposte economicamente soddisfacenti. Tra i profili maggiormente apprezzati figura Mamadou Coulibaly, centrocampista classe 2004 del Monaco, valutato intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe complicare un'operazione già durante il mercato invernale. Dallo stesso club francese piace anche Lamine Camara, altro centrocampista di 22 anni, mentre tra le alternative seguite in Italia compare Darryl Bakola, classe 2007 del Sassuolo. L'obiettivo sarebbe aggiungere alla rosa una mezzala giovane, fisica e capace di garantire maggiore dinamismo.

Napoli, Varela e Zirkzee le idee per l'attacco: Manna valuta le opportunità

Anche il reparto offensivo è al centro delle riflessioni della dirigenza. Il Napoli cerca un possibile rinforzo da affiancare a Rasmus Hojlund e ha individuato in Gustavo Varela, attaccante del Monza, uno dei profili più interessanti. Il portoghese, autore di nove gol in campionato, è seguito con attenzione dagli azzurri. Manna avrebbe già incontrato il suo entourage, con il quale intrattiene rapporti consolidati, per raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore e sulle possibili condizioni economiche dell'operazione. La valutazione del Monza resta però un elemento da chiarire e potrebbe orientare il Napoli verso soluzioni differenti.

Una di queste porta a Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United. L'ex Bologna ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, collezionando appena 186 minuti e due reti. L'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Red Devils, al posto di Michael Carrick, potrebbe incidere sul suo futuro. Il Napoli osserva la situazione e potrebbe tentare un'operazione in prestito qualora il nuovo tecnico desse il via libera alla partenza dell'olandese. Varela e Zirkzee rappresentano comunque due possibilità differenti: il primo sarebbe un investimento anche in prospettiva, mentre il secondo potrebbe diventare un'occasione per rinforzare immediatamente la rosa.