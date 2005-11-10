A chi la 10 di Messi? La scelta dell'Argentina e i numeri di Nico Paz e Mastantuono con l'Uruguay

Nel primo incontro dell'Argentina dopo il ritiro di Lionel Messi dalla nazionale (terminato con una sconfitta per 2-1 per mano dell'Uruguay), lo staff tecnico guidato da Lionel Scaloni ha deciso di non dare a nessuno dei propri giocatori l'onere di indossare la maglia numero 10. Non è stata ancora presa una scelta ufficiale per il futuro, diciamo però che di fatto il numero è rimasto vacante, così come nelle due amichevoli giocate senza Messi prima del suo ritiro.

I numeri scelti da Nico Paz e Mastantuono

Nello specifico, vediamo quali sono i numeri indossati contro l'Uruguay da quelli che sono considerati i principali candidati a ereditare la numero 10 da Leo.

Nico Paz: numero 18.

Franco Mastantuono: numero 30.

Thiago Almada: numero 11.

Julian Alvarez: numero 9.

Alexis Mac Allister: numero 20.

Scaloni non vuole dare pressioni ai nuovi numeri 10

La scelta è già un forte gesto di rispetto verso il più grande giocatore della storia dell'Albiceleste al fianco di Maradona. Almeno per il momento, il numero più emblematico del calcio argentino rimarrà vacante. Evidentemente Lionel Scaloni ha cercato di evitare di caricare ulteriori pressioni sui giocatori oggi più rappresentativi e sulle giovani promesse di una squadra che ora dovrà cercare una propria identità senza il leader di queste ultime decadi: il prossimo che mai indosserà tale numero sa che andrà incontro a inevitabili paragoni.