Inter, occhio alla Juventus su Calhanoglu: il retroscena e la promessa sul rinnovo

Attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è a scadenza di contratto con l'Inter e come normale che sia la sua situazione inizia ad attrarre gli occhi indiscreti di chi lo prenderebbe volentieri con sé a parametro zero. In particolare negli ultimi giorni si è discusso dell'interesse della Juventus, oltre che di quello del Como.

Il retroscena sulla Juventus

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano un anno fa, tra gennaio e febbraio, c'erano stati dei contatti con la dirigenza bianconera dell'epoca che aveva provato a capire la situazione del centrocampista. L'Inter e Calha hanno poi deciso di continuare insieme ed è stato confermato che la Juventus aveva chiamato senza però fare pervenire alcuna offerta né all'Inter né al calciatore, mentre in estate la vera insidia è stata quella del Fenerbahce.

La promessa dell'Inter

Oggi c'è una Juventus diversa, secondo Romano, ma un giocatore come Calhanoglu può sempre interessare soprattutto a parametro zero, anche perché ai bianconeri manca un elemento di peso e un leader in mezzo al campo. Al momento però c'è un ma importante dato che il calciatore, almeno fino a questo momento, dà priorità all'Inter. Il club avrebbe poi promesso al giocatore e ai suoi agenti di voler parlare di rinnovo attraverso una formula con più bonus e uno stipendio fisso un po' più basso. Bisogna però poi trovare gli accordi poiché Calhanoglu ha la testa all'Inter e i dirigenti gli hanno promesso di sedersi a un tavolo per trovare una soluzione. Si vedrà dunque come proseguirà la situazione.